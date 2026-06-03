卓榮泰：政院將系統性遏止毒駕 研擬沒收涉案車輛、強化駕照管理

近期毒駕頻傳造成重大死傷，行政院長卓榮泰3日說，政府將系統性防範毒駕，除儘速啟動修法程序，全面提高毒駕刑責與行政罰鍰，並針對涉案車輛研擬沒收機制、強化行為人駕照管理措施，同時加強執法、源頭掃毒，以及要求強制戒癮治療。

卓榮泰主持「中央道路交通安全會報115年第2次會議」時指出，近期多起毒駕致死案件令人痛心，行政院將於明天行政院會提出系統性政策規劃，後續將提出相關修法；法務部明天將報告毒品及毒駕防制專案、內政部報告查緝毒駕執行情形與成效、衛福部報告菸害防制法修法精進作為，及交通部報告毒駕嚴懲作為等。

卓榮泰指出，政府將儘速啟動修法程序，全面提高毒駕刑責與行政罰鍰，並針對涉案車輛研擬沒收機制，強化行為人駕照管理措施、落實推動扣車等措施、加強執法與源頭掃毒，同時也要透過醫療體系介入，強制戒癮治療，建構更嚴密的防制網絡，以全力遏止毒駕危害，保障民眾安全，修法若涉及司法院職權部分，政院也會與司法院密切協調。

適逢禁煙節，卓榮泰說，回顧歷史上鴉片及菸害對民族及人民健康所造成的殘害，期待在科技進步的今天，能透過各界持續努力，避免毒品危害發生，政府將從源頭加強毒品管制、提高毒駕刑責與行政罰鍰，待法制作業完成後有賴地方政府全力協助與配合。

另外，2025年桃園市交通事故30日死亡人數較113年減少46人、行人死亡減少11人，2項指標均為全國下降人數最多的城市。卓榮泰說，桃市府透過「407處行人專用/早開時相」、「296處行穿線退縮」及「偏心左轉車道」等工程手段，有效降低人車衝突風險，並憑藉全台首座交通安全教育園區獲得「全國道安創新貢獻獎第1名」，其經驗值得各縣市參考借鏡。

根據全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形，今年1月至2月的30日死亡人數，以新北市行人及整體增加較多；1月至4月的死亡交通事故資料死亡人數，整體以國道增加最多、行人以新北市增加最多。卓榮泰則提醒，指標落後的縣市及交通部高速公路局務必重視並積極改善。

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