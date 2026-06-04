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中央規畫分攤租補 蔣萬安、盧秀燕盼喊卡

聯合報／ 記者張曼蘋黃寅林麗玉／連線報導

內政部規畫自明年度起，將租金補貼恢復過去「中央與地方共同分擔」機制，另外更喊出育兒津貼也需地方負擔，引發藍營縣市首長不滿。內政部長劉世芳昨表示，去年地方有關居住正義的稅賦共二六六七億元，希望地方分攤租補共八十億，中央地方一起分攤，並不為過。

台北市長蔣萬安表示，北市府還是希望回到二○二二年開始至今，由中央全額支應的機制來做，希望內政部能夠了解，這是不分黨派地方政府共同的意見。台中市長盧秀燕也喊話中央指，台中市租金補貼約廿多萬戶，內政部明年要砍十四億元，台中市約減少三萬戶補助，她要替下屆市長爭取，希望不要砍地方的預算補貼。

劉世芳昨表示，根據二○二五年地方居住正義相關的稅賦，包括土增稅、房屋稅、地價稅等，地方所得到的稅賦共二六六七億元，而希望地方分攤租補的部分總共是八十億。

劉世芳續說，再加上新版財政收支劃分法上路後，地方統籌分配稅款一共分配到四○○○億元，站在居住正義、土地利用及房屋利用等政策上，「由中央政府跟地方政府一起來分攤，並不為過」。

劉世芳也說，地方政府有不同意見，內政部會一起檢討、改進，但租屋政策、包租代管政策、直接興建社宅是目前解決弱勢族群、婚育家庭所需最重要的政策，希望中央政府跟地方政府一起努力。

盧秀燕 蔣萬安 劉世芳 租金補貼 內政部

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