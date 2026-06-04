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日菲劃界談判 我重申主權

聯合報／ 國際中心、記者張文馨／連線報導

日本與菲律賓日前同意啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層劃界談判，由於相關海域與台灣專屬經濟海域高度重疊，駐日代表李逸洋三日會晤日本對台窗口「日本台灣交流協會」理事長谷崎泰明表達台灣立場，強調任何涉及重疊海域的談判均不應排除或損及台灣權益。

中央社報導，駐日代表處表示，李逸洋在會晤中指出，台灣是主權國家，享有專屬經濟海域。此次日菲規畫談判的海域範圍，與台灣專屬經濟海域高度重疊，台灣方面也注意到，日本內閣官房長官木原稔日前在記者會表示，日菲海洋邊界劃定旨在規範締約雙方，不會對第三方產生法律效力。

李逸洋說，台灣在相關重疊專屬經濟海域同樣享有主權權益，希望日方在推動談判過程中適時顧及台灣權益，不能排除或損及台灣權利或利益，應與台灣協商，將台方主張納入考量。

另外，外交部昨日透過新聞稿表示，已指示我國駐日本代表處及駐菲律賓代表處分別向兩國政府確認，日菲兩造未來相關協議談判過程及結果，均不會影響我國依國際法及海洋法所享有的主權權利，也不影響我國與日本簽署之「台日漁業協議」及與菲律賓簽署之「台菲漁業執法合作協定」等既有機制的執行。

外交部表示，我方並再次向日菲兩國明確重申，中華民國台灣對領土及相關海域主權，以及依國際法與海洋法享有的主權權利不容質疑；我方再度呼籲日菲必須考量此一事實，充分考量我方權益，並就相關議題與我方進行協商。

菲律賓 木原稔 日本台灣交流協會

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