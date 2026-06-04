吳乃仁涉弊 賴清德曾落淚用政治生命保他清白

前民進黨大老吳乃仁涉台糖售地弊案，北院昨簽發拘票，派法警、書記官前往其住處拘提，但未找到人。吳乃仁曾是民進黨最大派系新潮流核心成員，但從政歷程爭議大，涉及台糖售地弊案時，時任台南長賴清德還曾擔保他清白，最後有罪判決定讞；此外另涉及鐽震案、捲入桃色風波等，近期還因與北檢檢察官出入高檔餐廳，再度惹議。

吳乃仁在戒嚴時期就已投入黨外運動，是民主進步黨新潮流系內的大老，與邱義仁、林濁水和洪奇昌等齊名，合稱新潮流四大天王，曾多次出任民進黨秘書長。吳乃仁與邱義仁為好友，被黃信介稱為「二粒土豆仁」；二○一八年他因不滿民進黨中生代共推卓榮泰參與黨主席補選，宣布退出新潮流和民進黨。

台糖售地弊案發生在二○○三年五月，吳乃仁於台糖董事長任內，由前立委洪奇昌引見春龍公司負責人潘忠豪，販賣台糖土地給春龍公司，二○一二年二月經台中地方法院依背信罪判刑三年十個月。

為此，時任台南市長賴清德、民進黨前秘書長王拓、前立委林濁水公開質疑此案「張三賣地關李四」，力陳司法不公。賴清德當時更落淚哽咽表示，若兩人有任何不法，願意以政治生命擔保退出政壇。二○一四年三月，台中高分院再審判決，洪奇昌無罪，吳乃仁以背信罪有期徒刑九個月。

除了台糖購地弊案，吳乃仁桃色風波也不少。二○一七年十月，鏡周刊連續多日直擊吳乃仁幾乎夜夜笙歌，流連北市仁愛路一家有女陪侍的高檔鋼琴酒吧，身邊還常有女陪侍，並多次帶出場。