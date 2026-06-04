聽新聞
0:00 / 0:00

吳乃仁涉弊 賴清德曾落淚用政治生命保他清白

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

前民進黨大老吳乃仁涉台糖售地弊案，北院昨簽發拘票，派法警、書記官前往其住處拘提，但未找到人。吳乃仁曾是民進黨最大派系新潮流核心成員，但從政歷程爭議大，涉及台糖售地弊案時，時任台南長賴清德還曾擔保他清白，最後有罪判決定讞；此外另涉及鐽震案、捲入桃色風波等，近期還因與北檢檢察官出入高檔餐廳，再度惹議。

吳乃仁在戒嚴時期就已投入黨外運動，是民主進步黨新潮流系內的大老，與邱義仁、林濁水和洪奇昌等齊名，合稱新潮流四大天王，曾多次出任民進黨秘書長。吳乃仁與邱義仁為好友，被黃信介稱為「二粒土豆仁」；二○一八年他因不滿民進黨中生代共推卓榮泰參與黨主席補選，宣布退出新潮流和民進黨。

台糖售地弊案發生在二○○三年五月，吳乃仁於台糖董事長任內，由前立委洪奇昌引見春龍公司負責人潘忠豪，販賣台糖土地給春龍公司，二○一二年二月經台中地方法院依背信罪判刑三年十個月。

為此，時任台南市長賴清德、民進黨前秘書長王拓、前立委林濁水公開質疑此案「張三賣地關李四」，力陳司法不公。賴清德當時更落淚哽咽表示，若兩人有任何不法，願意以政治生命擔保退出政壇。二○一四年三月，台中高分院再審判決，洪奇昌無罪，吳乃仁以背信罪有期徒刑九個月。

除了台糖購地弊案，吳乃仁桃色風波也不少。二○一七年十月，鏡周刊連續多日直擊吳乃仁幾乎夜夜笙歌，流連北市仁愛路一家有女陪侍的高檔鋼琴酒吧，身邊還常有女陪侍，並多次帶出場。

賴清德 新潮流 邱義仁

延伸閱讀

撲空！辦案人員上午赴民進黨大老吳乃仁北市住處 人不在家拘提無著

獨／動手了！民進黨大老吳乃仁欠台糖1.7億不還 法官下令拘提

吳乃仁涉台糖售地弊案 台糖：已追回5千萬 其餘續追

吳乃仁欠1.7億債權人台糖聲請管收 中院：拘提未到將視情況處分

相關新聞

觀察站／川普不確定性 才是美最大變數

自從美國總統川普在訪問北京之後做出尖銳的對台發言，美國各相關部會近期無不在「修正」美國的對台立場，降低後續衝擊，包括國防部長赫塞斯在新加坡強調對台立場不變，以及國務卿魯比歐在國會言明對台政策沒有在川普北京行中改變，皆再三保證美國態度沒有鬆動。

魯比歐：美對台政策未變 維持現狀

美國總統川普日前稱對台軍售是對中國非常好的談判籌碼，美國國務卿魯比歐二日重申，美國對台政策沒有改變，並強調川普政府已在去年通過一一一億美元的對台軍售，目前有一筆一四○億美元的對台軍售正在評估中。

胡佛座談 鄭麗文：台海和平 有賴美支持

國民黨主席鄭麗文率團訪美，首站抵達舊金山拜會史丹佛大學胡佛研究所，與印太專家學者進行座談交流。鄭麗文表示，台海的和平穩定，除了有賴兩岸彼此的決心，也需要國際社會、尤其是美國的支持。台灣在亞太安全架構中，絕不是任人擺布的棋子，而是能夠積極定義自身未來、並向國際社會承諾和平的重要行為者。

欠台糖1.7億 北院拘提吳乃仁撲空

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案被依背信罪判刑九月定讞，他二○一五年出獄後仍得面對一億七千萬賠償金，台中地方法院先前已強制執行吳的資產，昨再囑託台北地方法院拘提吳，目前人尚未到案。台糖昨天表示，台糖已透過法律程序陸續追回約五千萬元，後續仍將循司法途徑追討剩餘款項。

數發部會議標案年花百萬 被爆標給唐鳳友

國民黨立委王鴻薇昨日揭露，數位發展部前部長唐鳳自上任以來，每年皆編列「活動會議影音紀錄採購案」，但連續四年均由同一家廠商、自稱唐鳳顧問的若思影像工作室負責人「簡孝樺」得標，累計金額近四百萬元，要求唐鳳出面說清楚。數發部回應，此案是公開標案，但每一年都只有這間工作室來標，「對於常年都是單一廠商來投標，這個部分會回去檢討」。截稿前尚未取得唐鳳回應。

觀察站／獨厚綠友友、弊案頻傳 金錢爭議重傷民進黨

賴清德二○二三年剛接任民進黨主席時，主打杜絕黑、金、槍、毒、詐從民進黨內做起，一番自清門戶的口號言猶在耳。但三年過去了，昨再爆數發部年花百萬找「綠友友」做會議記錄；與此同時，賴總統本人背書過的前民進黨大老吳乃仁，更因弊案被拘提未到案，金錢爭議始終與民進黨如影隨形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。