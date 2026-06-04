欠台糖1.7億 北院拘提吳乃仁撲空

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案被依背信罪判刑九月定讞，他二○一五年出獄後仍得面對一億七千萬賠償金，台中地方法院先前已強制執行吳的資產，昨再囑託台北地方法院拘提吳，目前人尚未到案。台糖昨天表示，台糖已透過法律程序陸續追回約五千萬元，後續仍將循司法途徑追討剩餘款項。

民進黨發言人吳崢對此表示，尊重司法。民進黨立委王世堅則說，法律做什麼決定、怎麼判，民進黨所屬的所有從政黨員都一律遵守法律，王子犯法與庶民同罪，尤其在民主社會，民進黨絕對第一遵守國家法治。

國民黨立委謝龍介批評，賴總統不要忘記當年曾公開為吳乃仁背書，如今吳乃仁仍有一點七億元賠償金未繳清，賴總統應出面勸說吳乃仁履行責任、儘速償還欠款，還給人民一個公道。民眾黨立法院黨團總召陳清龍質疑，新潮流大老吳乃仁賤賣台糖土地，台糖長期怠惰催款，法院拖到現在才要拘提，吳乃仁就找不到人，是吳乃仁會通靈？還是司法遇到新潮流大老就會轉彎？

吳乃仁於台糖董事長任內賤賣土地給春龍公司，被依背信罪判刑九月確定，他二○一四年五月入獄，二○一五年一月刑滿自花蓮外役監出獄。台糖提民事求償，法院最終判決吳乃仁與春龍開發等人須共同賠償台糖一億一七九六萬餘元，這筆帳加計利息，衍生債務估算達一億七千萬元。

吳乃仁民事賠償案件繫屬中院，吳乃仁住台北市，中院囑託北院代為拘提。北院昨依中院囑託拘提吳乃仁，但北院未拘提到吳乃仁。台中地院表示，債權人是台糖公司，依法聲請管收債務人吳乃仁，中院踐行管收前置程序，並通知債務人到場，因吳無正當理由不到，依法囑託台北地院執行拘提；若拘提未獲，法官將視情形依法處理。

據了解，台糖追討的債務屬於吳乃仁及其餘三名相關人員共同負擔，目前一億七千餘萬元賠償款已追回逾五千萬元。不過，吳乃仁名下目前並無可供查扣的資產，對債權追償工作形成相當大的挑戰。