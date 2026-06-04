觀察站／獨厚綠友友、弊案頻傳 金錢爭議重傷民進黨

賴清德二○二三年剛接任民進黨主席時，主打杜絕黑、金、槍、毒、詐從民進黨內做起，一番自清門戶的口號言猶在耳。但三年過去了，昨再爆數發部年花百萬找「綠友友」做會議記錄；與此同時，賴總統本人背書過的前民進黨大老吳乃仁，更因弊案被拘提未到案，金錢爭議始終與民進黨如影隨形。

民進黨政府濫用媒體宣傳費早非頭一遭，二○一九年農委會一筆一四五○萬元預算，原為招募人員在社群平台上進行農業訊息即時澄清，卻被抓包是透過與綠營交好公司發包，利用公帑僱用網軍政治宣傳，從此一四五○成為網軍代名詞。

近期對美鉅額軍購案，執政黨只顧著訴求編列龐大預算，卻對在野黨質疑相關無人機標案獨厚「綠友友」公司說不清，甚至有綠營幕僚直接擔任無人機公司董事；如今數發部獨厚綠友友案再起，把幾件事連在一起看，「民進黨濫用行政資源獨厚自己人」形象恐相當鮮明。

執政黨不只陸續捲入爭議金錢事件，多位綠營政治人物本身就是弊案焦點，民進黨前立委陳歐珀捲入「im.B詐騙吸金案」，一審判處有期徒刑十六年；台鹽前董事長陳啟昱涉綠能光電弊案，檢方求刑十二年；昨天涉弊案被拘提未到案的吳乃仁更是民進黨大老，連賴總統都曾賭上政治生命替吳的清白背書，但昨天民進黨中常會，賴隻字未提，連民進黨中央都僅以「尊重司法」四字回應。

民進黨金權腐敗早已浮現，賴總統與其三不五時就在民進黨中常會向全黨道德喊話，要擦亮「清廉、勤政、愛鄉土」的招牌，不如先反求諸己，自問當年那句「願意以個人政治生命擔保吳乃仁與洪奇昌的清白，若兩人有不法作為將退出政壇」還算數嗎？若連賴總統的政治背書都無法兌現，又要如何約束、維繫執政黨清廉？