數發部會議標案年花百萬 被爆標給唐鳳友

國民黨立委王鴻薇昨日揭露，數位發展部前部長唐鳳自上任以來，每年皆編列「活動會議影音紀錄採購案」，但連續四年均由同一家廠商、自稱唐鳳顧問的若思影像工作室負責人「簡孝樺」得標，累計金額近四百萬元，要求唐鳳出面說清楚。數發部回應，此案是公開標案，但每一年都只有這間工作室來標，「對於常年都是單一廠商來投標，這個部分會回去檢討」。截稿前尚未取得唐鳳回應。

王鴻薇昨日開記者會指出，唐鳳自二○二二年從行政院政委轉任數發部長起，行政院開標「數位發展部一一一年多元媒材會議工作紀錄暨資料視覺化」採購案，此後每一年，數發部都有「活動會議影音紀錄採購案」，連續四年共計約四百萬元，標案金額逐年上升，去年更高達到一百二十萬元，而標案每一次的得標者皆是「若思影像工作室」，負責人為簡孝樺。

王鴻薇指出，簡孝樺長期自稱「唐鳳辦公室專案顧問」，在唐鳳所主持的政府會議記錄、公開訪談的場合、媒體上都聲稱自己是唐鳳辦公室助理，她發函數發部及行政院確認簡孝樺身份，得到的回函卻是「查無此人」，沒有任何任職紀錄。

王鴻薇質疑，「活動會議影音紀錄」具體工作內容究竟是什麼？為何每年都要編列約一百萬元，且固定由同一家工作室承攬？另外簡孝樺究竟是誰？數發部年花百萬做「活動會議影音紀錄採購案」，在採購公開網站上，除了數發部外根本沒有部會會開這種標案，難道是要給特定廠商？

王鴻薇開完記者會後，接續至立法院交通委員會質詢此事。數發部長林宜敬答詢指出，數發部舉辦活動時，錄影、直播都交給這個工作室負責；此外，如果數發部官員無法出國開會，但主辦單位又希望數發部官員能夠錄製致詞影片提供給活動方時，就會由這個工作室負責影片錄製。

數發部策略司長蔡壽洤指出，他在一一二年五月到數發部任職時，這個標案已存在至今。這項採購案都是依照政府採購法招標，但只有這一家廠商來投標，「主要是看廠商的意願投標，這取決於履約條件或者招標金額，當然這部分也會限制一些投標廠商。」

民進黨團書記長范雲表示，政府的每一件標案不管額度多少，都必須遵守採購法規定，如果王鴻薇有看到任何的弊端歡迎公布，不過王鴻薇過去有錯誤爆料歷史，直到現在也都沒有道歉。范雲強調，合理的監督非常重要，如果有任何的弊端，民進黨的立場當然就是公開透明，該調查就調查。