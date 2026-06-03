快訊

台中知名連鎖火鍋無預警倒閉！負責人夫妻疑捲款數億逃出國 檢警急追

川普曝伊朗已同意「不擁有核武」 親揭荷莫茲解除封鎖可能時間點

王浩宇爆地勤機上偷拍空服員「下面」 星宇：已交航警處理

卓榮泰：系統性防範毒駕 研擬涉案車輛沒收機制

中央社／ 台北3日電

毒駕頻傳釀禍，行政院長卓榮泰今天說，政府將系統性防範毒駕，除儘速啟動修法程序，全面提高毒駕刑責與行政罰鍰，也會針對涉案車輛研擬沒收機制、強化行為人駕照管理措施，同時加強執法、源頭掃毒，以及要求強制戒癮治療。

近期毒駕頻傳造成重大死傷，行政院今天透過新聞稿表示，卓榮泰主持「中央道路交通安全會報115年第2次會議」時指出，近期多起毒駕致死案件，令人痛心，行政院將於明天行政院會提出系統性政策規劃，後續也會提出相關修法。

根據院會議程，法務部明天將報告毒品及毒駕防制專案、內政部報告查緝毒駕執行情形與成效、衛福部報告菸害防制法修法精進作為，以及交通部報告毒駕嚴懲作為等。

卓榮泰表示，政府將儘速啟動修法程序，全面提高毒駕刑責與行政罰鍰，並針對涉案車輛研擬沒收機制，強化行為人駕照管理措施、落實推動扣車等措施、加強執法與源頭掃毒，同時也要透過醫療體系介入，強制戒癮治療，建構更嚴密的防制網絡，以全力遏止毒駕危害，保障民眾安全，修法若涉及司法院職權部分，政院也會與司法院密切協調。

今天是禁煙節，卓榮泰說，回顧歷史上鴉片及菸害對民族及人民健康所造成的殘害，期待在科技進步的今天，能透過各界持續努力，避免毒品危害發生，政府將從源頭加強毒品管制、提高毒駕刑責與行政罰鍰，待法制作業完成後也賴地方政府全力協助與配合。

此外，民國114年桃園市交通事故30日死亡人數較113年減少46人、行人死亡減少11人，2項指標均為全國下降人數最多的城市。卓榮泰說，桃市府透過「407處行人專用/早開時相」、「296處行穿線退縮」及「偏心左轉車道」等工程手段，有效降低人車衝突風險，並憑藉全台首座交通安全教育園區獲得「全國道安創新貢獻獎第1名」，其經驗值得各縣市參考借鏡。

根據全國道路交通事故統計分析及道安推動計畫辦理情形，今年1月至2月的30日死亡人數，以新北市行人及整體增加較多；1月至4月的死亡交通事故資料死亡人數，整體以國道增加最多、行人以新北市增加最多。卓榮泰則提醒，指標落後的縣市及交通部高速公路局務必重視並積極改善。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

卓榮泰 毒駕 修法

延伸閱讀

毒駕頻傳 國教盟籲加強查緝電子煙載具

國外吸毒返台也會被吊照 毒駕車輛交通部研擬「銷毀」可行性

汽車毒駕擬罰12萬 最快年底實施

5月下旬15天就羈押毒駕42人 內政部：今年加購4萬5711劑毒篩試劑

相關新聞

總統座車單顆輪胎要價51萬元？國安局：專業廠商獨家供貨未浮編預算

立法院外交國防委員會審查國安局年度預算發現，國安局編列更換2輛防彈座車的8顆輪胎，每顆單價超過51萬元，引發立委質疑。國安局解釋，這是由防爆輪胎專業廠商獨家供貨，還需專利拆裝設備及技術，同時也經過查訪價格，並未浮編。

傳鄭麗文訪美無緣見川普高層 蕭旭岑：有機會到五角大廈跟國務院

國民黨主席鄭麗文日前已率團訪美，「華爾街日報」針對此行指出，無緣見到川普高層。國民黨副主席蕭旭岑今表示，關於軍購案，他懷疑美國相關系統沒有把正確訊息傳遞回去，鄭麗文此次訪美有機會到五角大廈和國務院面對面與他們溝通。

鄭麗文訪舊金山華埠僑社 向孫中山銅像致敬

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月3日率領訪問團拜會舊金山僑社與駐美黨支部。鄭麗文表示，總理孫中山的三民主義在今日台澎金馬成就了傲視全球的民主與經濟奇蹟。她呼籲海內外同志，在21世紀的今天，延續總理遺志，拉住美、中雙方的手，確保兩岸和平、結束戰爭風險。

徐國勇口中的賴清德 真的是民眾認識的賴清德嗎？

民進黨秘書長徐國勇化身總統兼黨主席賴清德化妝師，日前與青年座談稱說台灣從極權到民主不容易，現在批評總統不會有事，搞不好賴還會打電話給你說「你的意見很好」。有意思的是，常向中央諫言的台北市長蔣萬安說他沒接過賴的電話，昨天賴清德被媒體堵訪問竟直接掉頭走人，還真是枉費徐為他營造親民開明形象的一番苦心。

外交部回應魯比歐：台灣持續強化自我防衛能力 確保區域和平

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，美國總統川普日前稱140億美元對台軍售是談判籌碼，意思是中國總會把美國對台軍售列為優先議題反覆提出，但這絕不會拖延美方或白宮決策；相關軍售仍在審查中，屬於川普必須決定何時及如何執行的事務，並重申美國對台政策沒有改變。外交部表示，台灣將持續強化自我防衛能力及全社會防衛韌性，並與美國等區域夥伴密切合作，共同維護台海及印太區域的和平。

【重磅快評】日菲EEZ談判對台不是佳音 第一島鏈將實質斷裂

日菲啟動EEZ與大陸礁層海域劃界談判，劃界的標的就在台灣東部外海，賴政府軟弱無力，不敢抗議之餘，竟附和稱「與我國一貫立場一致」，並「予以肯定」。在陸外交部怒批是「數典忘祖，毫無底線」後，始於昨天改稱日菲談判「不應損及台灣的利益」，「或在損及台灣利益時與我方協商」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。