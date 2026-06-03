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301調查結果台灣屬10%組別 經濟部：台灣在稅率上有相對優勢

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
301調查結果台灣屬10%組別，經濟部表示，台灣在稅率上有相對優勢。圖／本報資料照片
301調查結果台灣屬10%組別，經濟部表示，台灣在稅率上有相對優勢。圖／本報資料照片

美國商務部將以強迫勞動為由，援引301條款對貿易伴課徵10％或12.5％的關閱稅。經濟部表示，將會配合台美談判小組行動，與美方持續保持密切聯繫，考量台灣已是與美方完成協議的國家，稅率有相對優勢，台灣應不會受到不公平對待，我方將盡力爭取及鞏固我國國家及產業利益。

經濟部指出，美國商務部3月12日針對60個經濟體未有效禁止強迫勞動製成品進口啟動301條款調查，並於本6月2日完成認定程序。調查期間共收到近60位證人之證詞及逾500份書面意見及反駁意見。

經濟部說明認定結果，包括台灣在內，有54個經濟體被認定「未實施且未有效執行強迫勞動產品進口禁令」。另有6個經濟體被認定未執行強迫勞動產品進口禁令，包括加拿大、厄瓜多、歐盟、印尼、墨西哥及巴基斯坦。

根據USTR認定，各受調查經濟體未能禁止及有效執行強迫勞動產品進口禁令之情形，屬「不合理」（unreasonable）；允許利用強迫勞動之企業以較低成本生產，扭曲市場競爭條件；損害未使用強迫勞動企業之獲利能力；並助長規避現有強迫勞動進口禁令之行為。

因此，美國對於「已實施強迫勞動產品進口禁令」、「已於ART中承諾實施並執行強迫勞動產品進口禁令」，或「已實施部分禁令且具實際禁止效果」之經濟體，擬加徵10%關稅，台灣屬於此類。其他經濟體則擬加徵12.5％。

不過，經濟部強調，美方目前公布的內容仍屬擬議方案，尚未成為正式措施。依據美國商務部規劃，後續仍將進行公開意見徵詢及公聽程序，包括6月22日前受理公聽會出席申請與證詞摘要、7月6日前接受書面意見，以及7月7日舉行公聽會，相關利害關係人可在公聽會後5日內向美方提出意見書。

經濟部 美國商務部 美方

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