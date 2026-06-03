鄭麗文訪舊金山華埠僑社 向孫中山銅像致敬

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月3日率領訪問團拜會舊金山僑社與駐美黨支部。鄭麗文表示，總理孫中山的三民主義在今日台澎金馬成就了傲視全球的民主與經濟奇蹟。她呼籲海內外同志，在21世紀的今天，延續總理遺志，拉住美、中雙方的手，確保兩岸和平、結束戰爭風險。

鄭麗文指出，兩岸雖擁有不同的歷史足跡，但台灣與中國大陸都各自進步前行，兩岸中華兒女應運用當代智慧，停止自相殘殺。中華民族強調的是天下為公的博愛胸懷，她期盼美、中、台三方能攜手合作、共創繁榮，向全人類證明「和平永遠有可能」，這才是世界大同的最高境界。

舊金山僑界特別安排盛大的雙獅鑼鼓陣歡迎鄭麗文訪團，一行在百餘位僑胞的簇擁下，先到聖瑪莉公園，向孫中山銅像行三鞠躬禮。鄭麗文指出，聖瑪莉公園是孫中山當年在舊金山組織「美洲洪門籌餉局」的重要革命起點，武昌起義的軍費大半由此而來，她向總理敬獻花禮，代表國民黨與海內外僑胞共同承擔起開創和平、復興中華的重大歷史使命。

訪團接著前往國民黨駐美總支部、金山國父紀念館。鄭麗文致詞時強調，三民主義在今日台澎金馬成就傲視全球的民主與經濟奇蹟。她呼籲海內外同志，在21世紀的今天，應延續總理遺志，拉住美、中雙方的手，確保兩岸和平、結束戰爭風險。並頒發中央委員證書給新當選的劉寶剛與洪佩君兩位舊金山優秀青年，象徵黨內新血的代代傳承。

在拜會中華總會館期間，鄭麗文表示，高度肯定海外華僑對中華民國的巨大貢獻，她呼籲兩岸中華兒女應運用當代智慧，停止自相殘殺。中華民族強調的是天下為公的博愛胸懷，她期盼美、中、台三方能攜手合作、共創繁榮，向全人類證明「和平永遠有可能」，這才是世界大同的最高境界。

訪團最後一站來到歷史悠久的美洲秉公總堂，鄭麗文說，一踏進堂所看到醒目的黨徽、國旗與「中華民國萬萬歲」字樣，令她無比感動。今年適逢秉公總堂成立150周年，鄭麗文表示，秉公總堂一個半世紀的歷史，記錄無數華人的血淚與熱情，國民黨人與華僑僑社有著共同的血脈、情懷與目標，在海外一同高喊「中華民國萬歲」，是大家最珍貴的緣分。