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智庫：捷克促歐洲重新理解台灣 成去風險戰略夥伴

中央社／ 記者劉郁葶布拉格3日專電

中歐智庫報告指出，捷克透過國會外交、公共討論與揭露中國經濟脅迫風險，讓歐洲重新理解台灣的戰略價值。隨著歐盟推動經濟安全與去風險化政策，台灣逐漸從與中國關係敏感的兩岸議題，轉為歐洲在科技安全、供應鏈韌性與民主合作的重要夥伴。

中歐智庫「中歐亞洲研究所」（CEIAS）近期在網站發布一份名為「讓歐洲理解台灣：捷克國會外交與歐盟轉向『去風險化』」（Making Taiwan Legible inEurope: Czech Parliamentary Diplomacy and the EU’sTurn to De-risking）的報告。

報告指出，捷克作為歐盟的中小型國家，成功透過國會外交、公共討論與對中國經濟脅迫風險的揭露，在歐洲層級的對中與對台政策辯論中發揮超越規模的影響力。

研究分析，2020年捷克參議院議長韋德齊（MilošVystrčil）率團訪問台灣，是歐洲對台關係發展的重要轉折點。中國針對韋德齊所採取的外交施壓與經濟威脅，不但未能阻止相關交流，反而促使捷克社會及歐洲決策圈更加重視經濟依賴與政治脅迫之間的關聯。

研究進一步分析，捷克的經驗並非孤例。從挪威、澳洲到立陶宛，多個國家在面對中國經濟施壓後，逐漸將中國相關議題納入國家安全與經濟安全框架進行思考。

舉例而言，2021年立陶宛因設立「台灣代表處」而遭受中國經濟制裁，直接促使歐盟加速推動「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument），強化歐盟因應經濟脅迫的能力。

報告指出，捷克早在2018年即率先針對華為與中興通訊設備提出國安警示，成為歐盟後續有關5G安全與戰略自主討論的重要先驅。捷克、波羅的海國家、北歐與荷蘭共同推動的政策討論，也逐步改變歐洲對中國的認知框架，使中國不再僅被視為經濟夥伴，而同時被視為潛在的安全風險來源。

在此背景下，台灣的重要性也獲得新的定位。報告強調，歐洲對台灣的關注已逐漸從民主價值延伸至半導體、數位轉型、科技創新及供應鏈韌性等領域。台灣不僅是理念相近的民主夥伴，更是歐洲推動經濟安全戰略不可忽視的重要合作對象。

中歐亞洲研究所指出，捷克案例顯示，透過國會外交、與對外部壓力的回應，中小型國家同樣能影響歐洲政策議程，並促進歐洲對台灣戰略角色的重新認識。

報告總結，台灣在歐洲政策討論中的能見度提升，並非單一事件所致，而是歐洲逐漸意識到供應鏈依賴、經濟脅迫與民主韌性等議題相互關聯的結果。在歐盟持續推動去風險化政策之際，台灣的重要性預計將持續上升。

中歐亞洲研究所為總部設於斯洛伐克的跨國獨立智庫，致力於研究亞洲政治、經濟及安全議題，以及歐亞之間的互動與政策發展。

捷克 歐洲 歐盟

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