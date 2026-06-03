總統座車單顆輪胎要價51萬元？國安局：專業廠商獨家供貨未浮編預算

立法院外交國防委員會審查國安局年度預算發現，國安局編列更換2輛防彈座車的8顆輪胎，每顆單價超過51萬元，引發立委質疑。國安局解釋，這是由防爆輪胎專業廠商獨家供貨，還需專利拆裝設備及技術，同時也經過查訪價格，並未浮編。

立法院外交國防委員會今天審查國安局115年度預算，朝野多位立委質疑，國安局今年度編列預算更換2輛安全警備車的8顆特殊規格輪胎，每顆費用超過51萬元，為此提案要求凍結預算。

國安局解釋，特勤中心安全防護車輛，包含BMW及AUDI防彈座車各1輛，分別購置於106年及113年，因輪胎使用迄今，已出現胎紋磨損及胎壁龜裂情形，因此依照車輛手冊指定專用規格，分洽各原廠採購，以確保行車安全及性能維護。

國安局說明，全案係由防爆輪胎專業廠商獨家供貨，須具專利拆裝設備及防護技術，包含：防爆輔圈、防爆胎皮、胎壓偵測器、專用耗材、施工組裝等項，均係原廠因應車體重量及安全防護功能而設計打造，有別於一般市售輪胎。

國安局強調秉持核實編列原則，詳實查訪原廠特規輪胎價格，總計編列公開預算425萬3380元。在今年1月及4月依據「政府採購法」辦理採購，決標金額合計為407萬2459元，均符合相關採購法規且無浮編情形。