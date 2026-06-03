鄭麗文稱若無鄭習會只是陽春主席 吳崢：遺憾

國民黨主席鄭麗文在舊金山演講提到，若未與中共總書記習近平會面，她不過是「陽春黨主席」。民進黨發言人吳崢今天表示，對鄭麗文的說法感到意外與遺憾，此番言論顯示對自身政黨與台灣民主缺乏信心，更形同將中國視為靠山，低估台灣的實力與自主性。

鄭麗文訪問美國，她在舊金山演講提到，如果沒有鄭習會，她不過是一個陽春的國民黨主席，她沒有任何公職身分，國民黨只是在野黨，她就算到美國訪問，改變不了任何事情，她可能根本就無足輕重。

吳崢下午接受媒體訪問表示，國民黨是台灣國會第一大黨，在政壇相當有影響力，鄭麗文的影響力又更不一般，「怎麼會自己的黨主席，自己覺得如果不見習近平，不過就是一介陽春黨主席」，遺憾聽到鄭麗文對自己職位與政黨沒有什麼信心。

吳崢說，過去國民黨執政、馬英九擔任總統時，國民黨很喜歡宣傳一個論述，就是台灣需要依附中國來取得更大的發展；好像台灣沒辦法作為一個獨立自主的存在，一定要依附中國才有重要性。

他說，這樣的看法太低估台灣的實力，也欠缺對台灣的自信。這幾年大家都看到，台灣不需要依附中國，獨立自信地和世界各國交往，不論做生意、國際外交、體育文化等，台灣在世界舞台發光發熱。

他說，對民進黨來講，台灣就是台灣，台灣不需要作為中國的附屬，特別是台灣的民主政黨，不論哪一黨，都代表台灣社會一部分的民意，所以，鄭麗文應該要對自己的政黨、選民與自己的工作更有自信。

此外，中國國台辦宣布海峽論壇大會13日在福建廈門舉行。吳崢表示，民進黨不會派代表參加，也呼籲所有黨員不要配合中國統戰，不要受騙上當。