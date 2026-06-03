外交部回應魯比歐：台灣持續強化自我防衛能力 確保區域和平

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，美國總統川普日前稱140億美元對台軍售是談判籌碼，意思是中國總會把美國對台軍售列為優先議題反覆提出，但這絕不會拖延美方或白宮決策；相關軍售仍在審查中，屬於川普必須決定何時及如何執行的事務，並重申美國對台政策沒有改變。外交部表示，台灣將持續強化自我防衛能力及全社會防衛韌性，並與美國等區域夥伴密切合作，共同維護台海及印太區域的和平。

外交部指出，美國政府包括川普及魯比歐等美方高層已多次重申，美國長期以來的對台政策並未改變；外交部注及魯比歐於美東時間6月2日出席聯邦參議院外交委員會預算聽證會時再次重申此一立場，並強調其在訪中期間及事後均已一再重申美國對台政策不變；魯比歐也明確指出，美方盼維持現狀，且將持續堅持此政策；魯比歐另提及，川普政府於去（2025）年12月宣布總額逾110億美元的對台軍售，是史上單筆最大規模的軍售。

外交部說，對於美方高層多次重申美國長期且一貫的對台政策沒有改變，並持續關注台海和平穩定及支持台灣強化自我防衛能力，外交部再次表達歡迎與感謝；台灣將持續強化自我防衛能力及全社會防衛韌性，並與美國等區域夥伴密切合作，強化嚇阻力量，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。