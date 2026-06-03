【重磅快評】日菲EEZ談判對台不是佳音 第一島鏈將實質斷裂

日菲啟動EEZ與大陸礁層海域劃界談判，劃界的標的就在台灣東部外海，賴政府軟弱無力，不敢抗議之餘，竟附和稱「與我國一貫立場一致」，並「予以肯定」。在陸外交部怒批是「數典忘祖，毫無底線」後，始於昨天改稱日菲談判「不應損及台灣的利益」，「或在損及台灣利益時與我方協商」。

但這種微操手法已經洗刷不了坐實的歷史汙名，今天國台辦又斥責民進黨，說民進黨若「膽敢貼靠外部勢力出賣民族利益，必將受到兩岸同胞的唾棄和歷史的懲罰」。

而大陸海警則已經行動。6月1日，大陸海警岱山艦編隊出現在台灣島以東海域，這是大陸海警首次以獨立執法巡查名義官宣台灣島以東海域巡航。

今天大陸央視旗下新媒體《玉淵譚天》解讀這一行動，進一步確認了這它的法律性質，它說，「這次行動，是中國海警首次在台灣島以東海域直接開展執法巡查，而非演練。」

亦即，對岸已藉由這次日菲的劃界談判作為契機，將台灣東部海域劃入它的常態性執法範圍，這一作法既是對日菲談判無論最終結果如何，表明自始即予以否定，又藉由保護海疆名義，將其執法的範圍首次延伸到台灣東部海域。

但這恐亦是主政的賴政府自找的。日菲談判的源由是：日本琉球群島最南端的八重山群島，與菲律賓呂宋島北方的巴丹群島，距離不足400海里，造成雙方主張的200海里專屬經濟區相互重疊，但這一重疊區域與台灣主張的EEZ範圍亦存在重疊。

但這一三方主張的海域，日菲談判卻完全繞開了台灣這一方。亦即，將台灣完全視為無物。

對於北京，台灣屬於中國一部分，這一談判自然同樣完全無視於中國的海洋主權。

按理，台灣應以中華民國名義要求參與劃界談判，若遭拒絕，也應即向北京這次的主張一樣，鄭重聲明：在台灣未能參與的情況下，這一所謂的劃界談判，自始即「完全非法無效」。

退一萬步，就算是台灣已經脫離中國大陸獨立，一個假想中的台灣政府，也沒有坐令日菲繞過台灣單獨談判的道理；如果不做任何宣示，更無反制行動，甚至還予以附和，認同其合法性，這將比百餘年前的滿清政府更加腐朽不堪。這樣毫無作為國家，也不可能被世上任何國家視為一個獨立的主體。

而軟弱的台北終於召喚了強硬的北京進場。

日菲雙邊近年頻繁互動，與美國國力衰頹，而日本又決心趁勢脫離美國控制，擺脫戰敗國陰影有關。日本冀圖從一個美國印太戰略的「執行者」角色，向日本自主戰略的「布局者」過渡。

這是一種十分糾結的心態，一方面又希望繼續深度綁定美國，讓美國的羽翼遮蓋自己，另一方面又想飛出牢籠，自己作主。

在這一扭曲的心態下，日本主動綁定菲律賓，形成一個看似可以將已半個多世紀的第一島鏈鎖得更牢的日菲聯盟，以此對抗中國，既讓它感到安心，更彷彿是當美國真地從第一島鏈撤走時的絕望時刻，一個已經建好備用的堡壘。

此刻賴政府的心境恐比日本更為擰巴。美國國防部長赫塞斯在新加坡香會上絕口不提台灣，台灣既失去美國在口頭上的安全保證，又儼然已是美國力量投射的禁區。這使得它幾乎不可能用一種公開而赤裸的方式加入日菲聯盟。而日菲談判刻意繞過台灣，也彷彿默認了北京對它的主權宣示。

無論日菲如何挖空心思，最終的結果卻仍將由實力決定。日本正在尋求藉由「政府安全保障能力強化支援」（OSA）機制在呂宋島北部部署對空監視雷達系統，還將陸續賣給菲律賓逐年退役的阿武隈級反潛護衛艦，而日菲已啟動談判的《軍事情報保護協定》（GSOMIA），也將讓兩國的實時情報得以即時交換，但這些都無法改變解放軍海空軍在這一個區域的主導地位。

前一陣子，遼寧艦被拍到在菲律賓海，竟搭載了第五代的殲-35隱身戰機，顯示北京已在積極強化最早被認為戰力有限的這艘傳統動力滑躍航母，而已具有電磁彈射能力的福建艦戰力更已快速成形中。解放軍在這一個區域內的碾壓性優勢，還是將讓日菲的軍事結盟顯得徒勞。

日菲這次的EEZ談判對台灣而言，顯然不是佳音而是惡耗，因為日本給了一個它正在覬覦台灣東部海域的口實後，正好讓北京將公務執法船，堂而皇之地開進來。

從此，大陸海警船聲稱在這裡保護台灣漁民免受日菲執法船侵擾，將成為常態，而它的外圍可能隨時會有一艘航母坐陣。第一島鏈不是鎖得更緊更牢，而是真正意義上的斷裂。