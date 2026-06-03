媒體詢問前總統馬英九健康問題 北榮院方面對面直球回應

前總統馬英九健康問題引發各界關注。台北榮總今舉辦「牙齒缺太多 失智風險可能大幅提升 北榮最新研究：能好好咬東西，也是在守護大腦」記者會，包括副院長王署君、神經醫學中心副主任傅中玲、口腔醫學部家庭牙醫科主任吳詩韻等人出席。記者會時，有媒體詢問傅中玲關於前總統馬英九曾在北榮進行健檢，最近還有了解其身體狀況嗎？

對此，北榮副院長王署君表示，今天為公布最新研究的記者會，不想模糊焦點，這次重要的研究是以整體失智症患者的健康狀況為主，不是針對個人，且院方沒有獲得家屬授權，「不會談這件事情（前馬英九），謝謝大家的配合，感謝」，「我算是有回應媒體記者的問題了」。傅中玲在一旁始終低頭保持微笑，不針對此問題發言。

前總統馬英九疑似健康問題，日前傳出馬總統家人已向台北地院聲請輔助宣告，甚至馬英九基金會前執行長蕭旭岑表示，去年10月28日馬夫人周美青轉來榮總醫生訊息，建議他不能再有公開活動。台北榮總日前面對媒體詢問，低調表示，這是病人隱私，更是涉及國家前元首，均已超越院方職權，什麼都不能說、不能講。