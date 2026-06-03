傳鄭麗文訪美無緣見川普高層 蕭旭岑：有機會到五角大廈跟國務院

國民黨主席鄭麗文日前已率團訪美，「華爾街日報」針對此行指出，無緣見到川普高層。國民黨副主席蕭旭岑今表示，關於軍購案，他懷疑美國相關系統沒有把正確訊息傳遞回去，鄭麗文此次訪美有機會到五角大廈和國務院面對面與他們溝通。

華爾街日報報導，中國國家主席習近平有意扶持鄭麗文成為2028總統大選候選人。蕭旭岑今接受網路節目「中午來開匯」專訪時表示，他懷疑此記者有能力訪問到北京高層，他打一個問號？且具他對大陸了解，把國民黨誰視為角逐2028總統人選，是不符合大陸的做法。

主持人黃光芹追問，雲林縣長張麗善對於此事卻表示，只要國民黨能夠重返執政，樂觀其成。蕭旭岑說，他嚴厲譴責這種把國民黨打成中共同路人，民進黨執政產生許多民怨，他呼籲，內部需要整合，2026年提名已經底定，因此，相關的凝聚會加快腳步。

針對此次隨鄭麗文訪美的國民黨中常委勤彭蓁，她過去「感謝祖國、期待統一」等紅統言論也引發討論。蕭旭岑說，勤彭蓁代表女性中常委符合國民黨政策和規定，也是傑出的女性企業家，不要用勤彭蓁過去的言論攻擊鄭麗文。