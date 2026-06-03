快訊

王世堅建議「找鄭麗君任沈伯洋副市長衝票」 賴總統當場瞪大眼

艾司摩爾在台大舉招募千人！碩畢年薪兩百萬 員工平均年薪曝光

影／伊朗飛彈擊中科威特機場！多人受傷、航班停飛 爆炸火光畫面曝

傳鄭麗文訪美無緣見川普高層 蕭旭岑：有機會到五角大廈跟國務院

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文日前已率團訪美，「華爾街日報」針對此行指出，無緣見到川普高層。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文日前已率團訪美，「華爾街日報」針對此行指出，無緣見到川普高層。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文日前已率團訪美，「華爾街日報」針對此行指出，無緣見到川普高層。國民黨副主席蕭旭岑今表示，關於軍購案，他懷疑美國相關系統沒有把正確訊息傳遞回去，鄭麗文此次訪美有機會到五角大廈國務院面對面與他們溝通。

華爾街日報報導，中國國家主席習近平有意扶持鄭麗文成為2028總統大選候選人。蕭旭岑今接受網路節目「中午來開匯」專訪時表示，他懷疑此記者有能力訪問到北京高層，他打一個問號？且具他對大陸了解，把國民黨誰視為角逐2028總統人選，是不符合大陸的做法。

主持人黃光芹追問，雲林縣長張麗善對於此事卻表示，只要國民黨能夠重返執政，樂觀其成。蕭旭岑說，他嚴厲譴責這種把國民黨打成中共同路人，民進黨執政產生許多民怨，他呼籲，內部需要整合，2026年提名已經底定，因此，相關的凝聚會加快腳步。

針對此次隨鄭麗文訪美的國民黨中常委勤彭蓁，她過去「感謝祖國、期待統一」等紅統言論也引發討論。蕭旭岑說，勤彭蓁代表女性中常委符合國民黨政策和規定，也是傑出的女性企業家，不要用勤彭蓁過去的言論攻擊鄭麗文。

五角大廈 國務院 鄭麗文

延伸閱讀

鄭麗文啟程訪美 將會國務院、國防部官員

鄭麗文訪美 15天行程跑4城市 恐無緣會晤川普政府高層

鄭麗文訪美前瞻 美台關係專家總結五大看點

鄭麗文今晚啟程訪美 華府將會見國務院、國防部官員

相關新聞

若沒鄭習會...鄭麗文：我只是在野黨主席 可能根本無足輕重

國民黨主席鄭麗文訪美行首站到舊金山，晚間出席僑宴，受到僑胞熱情迎接。鄭麗文表示，如果沒有鄭習會，她只不過是一個陽春的黨主席，就算來美國訪問，改變不了任何事情，「我可能根本就無足輕重。」並強調，國民黨必須在2028年贏回政權，才能把所有的理想、兩岸和平付諸實現。

藍委質疑標案獨厚唐鳳自己人 數發部：每年都只有這間工作室來投標

國民黨立委王鴻薇今（3）日揭露，數發部每年都編列「活動會議影音紀錄採購案」，且連續四年均由同一家廠商若思影像工作室得標，累計金額近400萬元；數發部回應，此案是公開標案，但每一年都只有這間工作室來標，也因此，主要都是由該公司獲得標案，「對於常年都是單一廠商來投標，這個部分會回去檢討」。

傳鄭麗文訪美無緣見川普高層 蕭旭岑：有機會到五角大廈跟國務院

國民黨主席鄭麗文日前已率團訪美，「華爾街日報」針對此行指出，無緣見到川普高層。國民黨副主席蕭旭岑今表示，關於軍購案，他懷疑美國相關系統沒有把正確訊息傳遞回去，鄭麗文此次訪美有機會到五角大廈和國務院面對面與他們溝通。

武陵高中畢典風波 民進黨鄉民女神要國民黨村長詹江村道歉

桃園市武陵高中畢業典禮風波越演越烈，從原本校園事件演變成政治對立，藍綠2黨隔空互嗆，繼國民黨桃園市議員詹江村要求民進黨議員黃瓊慧道歉後，黃稍早也發文要詹為「三寶」道歉。

吳乃仁台糖售地弊案遭拘提 王世堅：王子犯法與庶民同罪

前民進黨大老吳乃仁涉台糖售地弊案，北院今天簽發拘票，派法警、書記官前往其住處拘提，但未找到人。民進黨立委王世堅表示，法律做什麼決定、怎麼判，民進黨所屬的所有從政黨員都一律遵守法律，王子犯法與庶民同罪，尤其在民主社會，民進黨是絕對第一遵守國家的法治。民進黨發言人吳崢則說，尊重司法。

外交部第一時間肯定日菲畫界談判 洪毓祥轟軟弱犧牲台灣漁權

日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，範圍與我國經濟海域高度重疊，外交部卻第一時間表示「肯定」。對此，民眾黨立委洪毓祥今批評，民進黨政府立場明顯軟弱，不容許外交部這種消極態度，把國際經濟海域及台灣漁民的漁權輕易拱手讓出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。