武陵高中畢典風波 民進黨鄉民女神要國民黨村長詹江村道歉

桃園市武陵高中畢業典禮風波越演越烈，從原本校園事件演變成政治對立，藍綠2黨隔空互嗆，繼國民黨桃園市議員詹江村要求民進黨議員黃瓊慧道歉後，黃稍早也發文要詹為「三寶」道歉。

桃園市長張善政日前出現武陵高中畢業典禮，有學生稱他「新店市長」並錄影PO網，後來詹江村評論此事引發網路熱議，正反兩派意見爭執不休，事件隨綠營人士加入議論，話題甚囂塵上，也演變成政治藍綠攻防。

詹江村在臉書發文指黃瓊慧「三寶」想要求黃出面道歉。他表示，他僅對學生嗆市長影片貼到網路上面的行為評論，未揭露貼文者資料，至今都不知道對方是誰，既然不知道是誰，又公審了誰？一直指控他肉搜學生，請拿出證據，「如果有任何證據，我今天就向議會遞出辭呈，辭掉議員」。

黃瓊慧稍早也回應詹江村，強調自己有名有姓，不是什麼三寶議員。她表示，這次風波爭議就是因為詹糾正學生隨便給人取綽號，同樣標準，請詹江村跟她道歉，她很在意詹取的這個綽號，也不是很高興時常被這樣嘲諷，也請詹理性一點看待整件事。

黃瓊慧表示，她從頭到尾都沒指控詹江村肉搜學生，是詹的支持者非常不理性，甚至有人提議去包圍學校，有必要對一個18歲的高中生這樣嗎？