吳乃仁台糖售地弊案遭拘提 王世堅：王子犯法與庶民同罪

前民進黨大老吳乃仁涉台糖售地弊案，北院今天簽發拘票，派法警、書記官前往其住處拘提，但未找到人。民進黨立委王世堅表示，法律做什麼決定、怎麼判，民進黨所屬的所有從政黨員都一律遵守法律，王子犯法與庶民同罪，尤其在民主社會，民進黨是絕對第一遵守國家的法治。民進黨發言人吳崢則說，尊重司法。

2003年5月7日，吳乃仁於台糖董事長任內，由前立委洪奇昌引見春龍公司負責人潘忠豪，販賣台糖土地給春龍公司，2012年2月29日經台中地方法院依背信罪判刑3年10月。

為此，時任台南市長賴清德、民進黨前祕書長王拓、前立委林濁水舉行記者會，質疑此案「張三賣地關李四」，力陳司法不公。賴清德當時更落淚哽咽表示，若兩人有任何不法，願意以政治生命擔保退出政壇。2014年3月26日，台中高分院再審判決，洪奇昌無罪，吳乃仁以背信罪有期徒刑9個月。