外交部第一時間肯定日菲畫界談判 洪毓祥轟軟弱犧牲台灣漁權

日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判，範圍與我國經濟海域高度重疊，外交部卻第一時間表示「肯定」。對此，民眾黨立委洪毓祥今批評，民進黨政府立場明顯軟弱，不容許外交部這種消極態度，把國際經濟海域及台灣漁民的漁權輕易拱手讓出。

洪毓祥表示，此次日本和菲律賓的談判可能牽涉到台灣權益，但外交部卻只會對中方表達不滿，嚴正駁斥並強調「我國領土及相關海域的主權權利不容中方表態」，把對日本、菲律賓爭取權益問題，又搞成抗中保台問題。外交部應該直接駁斥日本及菲律賓的主張，不容中國、日本以及菲律賓干預，才是凸顯台灣的主權及捍衛經濟海域權利，難道還讓菲律賓等騎到台灣頭上？這是哪門子的強硬？

洪毓祥提到，明明日本、菲律賓、台灣三方主張的EEZ出現部分重疊，日菲卻逕自展開劃界談判；未來兩國一旦完成劃界，台灣的漁民和船隻還能繼續在這些海域活動嗎？外交部、農業部漁業署、海委會等機關早應要有充分的研析、對策，而不是又在消極口頭喊「抗中保台」。民進黨政府在第一時間連漁民權益及台灣人的經濟海域都捍衛不了，連出個聲音都沒有，是啞了嗎？

洪毓祥指出，民進黨政府這次開了先例對於他國侵犯我國經濟海域，「不作為」是要放給日本和菲律賓「整碗捧去」？為什麼不是先於中國發聲？民進黨政府這次反而是做球給中國來修理台灣。這樣是「愛」台灣？還是「矮」台灣？