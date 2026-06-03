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公費考察日本挨批 羅廷瑋拿公文「全團自費」打臉：綠委也辦日本考察
立法院教文委員會國民黨籍召委羅廷瑋安排本周在日本考察AI教育及營養午餐，遭民進黨批評用公費出國考察。對此，羅廷瑋發布考察團聯合聲明，指出營養午餐專法即將進入審議階段，實地走訪日本學校是為了把更好經驗帶回台灣，且這次赴日考察全員自費，民進黨可以不做功課，但不必阻止別人認真做功課。
羅廷瑋安排立法院教文委員會率團自5月31日起至6月3日，在日本考察AI教育及營養午餐一周，同行的包括同黨立委羅智強、王育敏、徐巧芯、陳玉珍及民眾黨立委劉書彬，民進黨立委則沒有跟團。
羅廷瑋指出，這次赴日考察是全程自費，機票、住宿都由參與立委自行負擔。此行重點是了解日本在AI教育及營養午餐制度上的實際運作情況，尤其營養午餐專法即將進入審議階段，日本從食材採購、營養師制度、供餐管理、共餐方式、廚餘回收的完整制度，都有許多值得台灣借鏡之處，因此實地走訪學校，是為了把好的經驗帶回台灣，才能提出更好的政策和法案。
聲明也說，比起坐在台灣空談「無限城論壇」，他們更願意走出去與日本的學校進行實際交流與學習；比起忙著抹黑別人，他們更關心如何讓孩子獲得更好的教育與更安心的營養午餐，民進黨可以不做功課，但不必阻止別人認真做功課。
羅廷瑋說，民進黨立委許智傑去年曾帶隊考察日本仙台，「綠能你不能」如此雙標令人感到遺憾，為了孩子應該起身行動，而不是用嘴巴說說，透過日本營養午餐專法，把實際政策帶回台灣。
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