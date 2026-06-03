麥寮風機火災 卓榮泰：全面清查運轉逾15年風機強化高空消防

台電公司麥寮風場機組起火燃燒引發關注，行政院長卓榮泰今天表示，經濟部將針對運轉超過15年的風機全面清查，若能進一步將風機汰舊換新，將提高發電效率；此外，此次事故也讓政府認知到應進一步強化高空消防能力，以保障周遭居民安全，讓風電產業能永續發展。

台電公司麥寮風場17號機組5月31日約12時突然起火，台電公司指起火原因疑似為零件過熱燒損。

卓榮泰上午接見「KidWind 2026風力能源世界賽台灣代表隊」表示，起火的風機2010年開始商轉，已經運作16年左右，經濟部現已開始全面清查運轉超過15年的風機，民間廠商或是政府有能力可換新風機，發電效率會更高且更安全。

他提到，此次事故也讓政府認知到應進一步強化高空消防能力，以保障周遭居民安全，讓風電產業能永續發展。

卓榮泰說，再生能源對國家有正面助益，在台灣成為很好的新興產業。台灣2016年再生能源總發電量僅127億度，然而到2025年已高達386億度，2026年1至4月甚至已達2016年全年總發電量127億度。

他說，國家重視綠能人才培育，經濟部已成立「風電產業國際人才培訓班」，經由培訓機構取得專業知識，進一步為國家做出更多貢獻。此外，今年「青年百億海外圓夢基金計畫」當中，海外翱翔組的旗艦計畫「綠色關卡探索任務」，就是要讓臺灣青年前往巴拉圭學習環境永續發展、環境工程、綠色科技、循環經濟等經驗，在學習過程中，或許就會改變他們所設定的人生目標。