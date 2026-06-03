傳北京介入力保 蕭旭岑：週刊疑似用馬辦訊息不實陳述

馬英九基金會針對財政紀律風波提告前執行長蕭旭岑及王光慈，鏡週刊昨報導更指稱「北京要求務必保前執行長蕭旭岑」。蕭旭岑今表示，他尊重司法，不便再針對案情發言，但也強調「此事件與北京沒有任何關係」，很遺憾鏡週刊疑似用馬辦訊息做不實的陳述。

針對中共中央要求涉台系統「務必保蕭」的說法，蕭旭岑今接受網路節目「中午來開匯」專訪時表示，有一些政治性的造謠，說什麼北京介入要「保蕭」，還說是國民黨路線之爭，這些完全不是事實，他必須鄭重澄清，馬英九基金會的風波本身跟北京沒有任何關係。

蕭旭岑說，這個案子已經到司法程序，高度尊重司法偵查動作。他說，很遺憾昨天鏡週刊用爆料的方式，疑似用馬辦的訊息做不實的陳述。

蕭旭岑說，之前有些不實報導說，前總統馬英九因為去年在敦煌講了「和平民主統一」，結果就不能再去中國，針對這部分，中國已經公開否認。

蕭旭岑指出，馬英九基金會風波跟北京沒有任何關係，甚至有外界傳言針對兩岸的造謠，請不要再有政治性攻擊，他會尊重司法並由司法釐清，不要利用錯誤的造謠對兩岸交流進行攻擊。

對於國民立委謝龍介建議，捲入風波的蕭旭岑應向國民黨主席鄭麗文請假、停職。蕭旭岑則回應，早先已經公開說過，如果真有涉及不法，願意辭去國民黨副主席。