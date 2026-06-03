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傳北京介入力保 蕭旭岑：週刊疑似用馬辦訊息不實陳述

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
馬英九基金會針對財政紀律風波提告前執行長蕭旭岑及王光慈，鏡週刊昨報導更指稱「北京要求務必保前執行長蕭旭岑」。蕭旭岑今表示，此事件與北京沒有任何關係，很遺憾鏡週刊疑似用馬辦訊息做不實的陳述。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會針對財政紀律風波提告前執行長蕭旭岑及王光慈，鏡週刊昨報導更指稱「北京要求務必保前執行長蕭旭岑」。蕭旭岑今表示，此事件與北京沒有任何關係，很遺憾鏡週刊疑似用馬辦訊息做不實的陳述。圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會針對財政紀律風波提告前執行長蕭旭岑王光慈鏡週刊昨報導更指稱「北京要求務必保前執行長蕭旭岑」。蕭旭岑今表示，他尊重司法，不便再針對案情發言，但也強調「此事件與北京沒有任何關係」，很遺憾鏡週刊疑似用馬辦訊息做不實的陳述。

針對中共中央要求涉台系統「務必保蕭」的說法，蕭旭岑今接受網路節目「中午來開匯」專訪時表示，有一些政治性的造謠，說什麼北京介入要「保蕭」，還說是國民黨路線之爭，這些完全不是事實，他必須鄭重澄清，馬英九基金會的風波本身跟北京沒有任何關係。

蕭旭岑說，這個案子已經到司法程序，高度尊重司法偵查動作。他說，很遺憾昨天鏡週刊用爆料的方式，疑似用馬辦的訊息做不實的陳述。

蕭旭岑說，之前有些不實報導說，前總統馬英九因為去年在敦煌講了「和平民主統一」，結果就不能再去中國，針對這部分，中國已經公開否認。

蕭旭岑指出，馬英九基金會風波跟北京沒有任何關係，甚至有外界傳言針對兩岸的造謠，請不要再有政治性攻擊，他會尊重司法並由司法釐清，不要利用錯誤的造謠對兩岸交流進行攻擊。

對於國民立委謝龍介建議，捲入風波的蕭旭岑應向國民黨主席鄭麗文請假、停職。蕭旭岑則回應，早先已經公開說過，如果真有涉及不法，願意辭去國民黨副主席。

蕭旭岑 北京 馬英九基金會 鏡週刊 馬英九 王光慈

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