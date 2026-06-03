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劉世芳稱租補地方分攤80億「不為過」 蔣萬安重申：中央應全額支應
內政部規畫明年起，地方一起分擔租金補貼，其中北市分攤最高四成引發地方不滿。內政部長劉世芳今說，去年地方有關居住正義稅賦共2667億，希望地方分攤80億，「一起分攤並不為過。」北市長蔣萬安表示，「中央全額支應的機制，這是不分黨派地方政府共同的意見。」
蔣萬安今天下午蔣萬安今天下午出席大安森林公園「哈維爾的長椅」揭幕式。對於劉世芳今天說，去年居住正義稅賦有2667億元，希望地方分攤80億並不為過。蔣萬安說，其實他之前也講過，包括台南市長黃偉哲也都談到，必須考量地方財政的穩定性，所以這是不分黨派、地方政府共同的心聲。
蔣萬安說，北市府態度，還是希望回到2022年開始至今，由中央全額支應的機制來做，希望內政部能夠了解，這是不分黨派地方政府共同的意見。
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