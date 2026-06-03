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若沒鄭習會...鄭麗文：我只是在野黨主席 可能根本無足輕重

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文2日晚間出席舊金山灣區僑界歡迎晚宴。（記者李怡╱攝影）
國民黨主席鄭麗文2日晚間出席舊金山灣區僑界歡迎晚宴。（記者李怡╱攝影）

國民黨主席鄭麗文訪美行首站到舊金山，晚間出席僑宴，受到僑胞熱情迎接。鄭麗文表示，如果沒有鄭習會，她只不過是一個陽春的黨主席，就算來美國訪問，改變不了任何事情，「我可能根本就無足輕重。」並強調，國民黨必須在2028年贏回政權，才能把所有的理想、兩岸和平付諸實現。

鄭麗文在僑宴致詞時暢談40分鐘，僑胞反應熱絡，不時鼓掌叫好。鄭麗文指出，當前的戰爭和衝突都是現在進行式，這個世界沒有人可以經得起台海戰爭，也沒有人可以置身事外。從現在到2028年總統大選，就是最關鍵的兩年，這兩年會決定兩岸是邁向和平，還是邁向自我毀滅，還是帶動全世界的和平跟繁榮。

鄭麗文說，在這其中，擁有主導關鍵力量的就是在台灣的中國國民黨，所以國民黨責任重大，沒有退路，因為和平是唯一的選擇。台灣是民主社會，沒有民意、黨意的授權，再完美的論述都是空話。所以她上任黨主席後，表達要赴陸訪問，也希望能見中共總書記習近平。

鄭麗文說，如果沒有北京的鄭習會，說實在的，「我只不過是一個陽春的國民黨黨主席，我沒有任何公職身分，」國民黨只是一個在野黨，她就算來美國訪問，改變不了任何事情，她可能根本就無足輕重。她要訪問北京是要確立，這不是她一廂情願，也不是台灣人民最後的南柯一夢，和平是確確實實存在的選項。她必須取得習近平表達誠意，願意為兩岸和平穩定做出最大的努力，「唯有如此，我來到美國才有不一樣的意義。」

鄭麗文說，事實證明，她的順序是對的，先到哪裡不代表哪裡比較重要。很多人很幼稚，或者是受到過去經驗的限制，每天都在問「美國跟中國，你要選擇哪一邊？這很像小朋友，我為什麼要選擇？」兩岸和平要永續、穩固、制度化，必須要有美國的理解跟支持。更重要的是，她希望看到美中合作，唯有如此，全世界才能高枕無憂，而不是每天生活在衝突的氛圍當中。

鄭麗文說，在完成美國行程後，回台灣就要展開年底的全面選戰，因為所有的能量都必須經過台灣內部選舉的考驗。她在訪陸後，台灣有八成的民意支持兩岸和平協商，六成五的民意支持她所主張的，將第一島鏈變成和平繁榮之鏈。這六成五的民意必須化為最後的選票才算數，才算贏得最重要的民意授權。

鄭麗文說，年底大選勝選後，馬上就要開打2028年的政權爭奪戰，國民黨必須在2028年贏回政權，才能把所有理想、兩岸和平付諸實現。國民黨才能真正代表中華民國、代表台灣2300萬人，正式地跟對岸交流、跟美國合作，推動東亞和平，所以選舉很重要。

鄭麗文也說，民進黨的台獨主張已經被美國總統川普打臉，他們的邏輯已經死亡，這陣子每天都語無倫次、亂了手腳。一個被逼到牆角的惡魔是會露出最兇狠的爪牙的，國民黨不懼怕，一定要通過考驗，贏得大選。她誠摯希望海外僑胞能成為國民黨重要的輔選、助選力量，一起走完這條路，邁向最後的成功。

鄭麗文 鄭習會 舊金山 訪美 國民黨 在野黨

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