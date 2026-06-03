直播標案4年4百萬 王鴻薇：數發部圖利廠商

「數發部4年花4百萬辦直播，標案都由前部長唐鳳辦公室的人獲得，恐有圖利之嫌！」藍委王鴻薇3日揭露數發部的「活動會議影音記錄採購案」都由「若思影像工作室」得標，負責人「簡孝樺」還自稱是唐鳳辦公室的人，但行政院與數發部都沒有就職紀錄，她要求數發部說清楚。

對此，數發部回應說，所有採購案件均應業務所需，依據《政府採購法》相關規定辦理，經公正評審程序，合法合規、公開透明，並無其所言為特定公司或人士量身定做之情事；數發部未來亦將持續依照實際業務需求滾動調整採購案，並歡迎各界參與數發部採購案件，共同為執行我國相關政策努力。

每年直播百萬收入

國民黨立委王鴻薇3日召開記者會，揭露數發部111到114年的「活動會議影音記錄採購案」都由「自稱」唐鳳辦公室特助的「簡孝樺」所擔任負責人的「若思影像工作室」得標，金額高達近4百萬元。她不滿說，所謂「活動會議影音記錄」其實就只是會議直播，但都由特定廠商得標，金額還逐年提高，相當不合理。

王鴻薇指出，前數發部長唐鳳，111年從行政院政委轉任數發部長，很巧的是也是從這年開始，行政院先開標「數位發展部111年多元媒材會議工作紀錄暨資料視覺化」採購案，此後每一年，數發部都有「活動會議影音記錄採購案」，去年更是達到120萬，每一次都是「若思影像工作室」得標。

沒有政府就職紀錄

「根本沒有其他部會開這種標案！」王鴻薇痛批，數發部成立至今，除了打詐不力，還發生國家級網站資安防護漏洞等事件，去年還因為編列高達2220萬元的國外差旅費用，連民進黨都有立委都看不下去，現在年花百萬做「活動會議影音記錄採購案」，她質疑就是要給特定廠商。

「事後跟數發部與行政院查證，卻沒有這個人！」王鴻薇也說，這位簡孝樺，長期以來都以唐鳳辦公室人員自居，在唐鳳主持的政府會議記錄、公開訪談的場合、媒體上都聲稱自己是唐鳳辦公室的人？但在數發部、行政院都沒有任何任職紀錄，她要求數發部應說清楚此人來歷與相關標案的狀況。

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