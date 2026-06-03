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綠控不審預算公費飛日本 國民黨團：自費考察營養午餐專法
民進黨官方臉書稍早發文指控，藍白說要延會審預算，立委羅廷瑋卻先「公費飛日本」，另同團的還有立委羅智強、陳玉珍、徐巧芯、王育敏 ，明明不是教育文化委員會委員，不負責教育政策，還爽蹭公費出國。對此，國民黨立法院黨團指出，此次考察行程的委員是「全部自費」前往，民主進步黨完全烏龍指控，國民黨要求該粉專應立刻下架貼文並道歉。
國民黨團表示，此次考察的項目是「AI教育與營養午餐」，同行的委員多有提出營養午餐專法的版本，且營養午餐專法也是近期審議的法案之一；AI教育更是未來的趨勢，國會議員到日本去參考相關學校的先進做法，並帶回經驗給國內借鏡，何錯之有？
國民黨團批評，民進黨官方粉專搞錯了基本事實在先，又對考察內容不了解，實屬烏龍指控，應該立刻撤回相關貼文，停止這種惡質的抹黑文化。
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