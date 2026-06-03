張育萌：金溥聰出手 棒打國民黨內穿梭兩岸的那股勢力

馬英九基金會風暴持續延燒，民進黨立院黨團表示，希望前總統馬英九身體健康、安享晚年，但立場親綠的世代共好基金會理事長張育萌表示，金溥聰曾任駐美代表、與美方政界關係深厚，而蕭旭岑正是鄭麗文用以維繫兩岸關係的核心棋子，一場以財政紀律為名發動的內部清洗，骨子裡很可能是一場路線之爭的代理人戰爭。

張育萌在「政治狠狠問」網路節目指出，金溥聰選擇在國民黨主席鄭麗文出訪美國、「鄭習會」剛落幕、蕭旭岑身在中國的時間點，高調以記者會方式拋出台商手持現金照片，時機之精準絕非偶然，他認為這張照片是非常關鍵且經過挑選的，在最巧妙的時間點，棒打的正是國民黨內穿梭兩岸的那股勢力。

張育萌說，中共中央甚至已定調此事為「國民黨內親美派的總攻擊」，並要求涉台系統「務必保蕭」。金溥聰以馬英九委託人身份入主基金會不過兩、三個月，馬英九辦公室卻上演前所未有的逃亡潮，包含盧姓辦公室主任在內的多名核心幕僚相繼離職，如今整個基金會竟僅剩一名隨扈與一名駕駛，這是不可能經營一個辦公室業務的，代表多數核心要角都已逃亡，希望遠離這個風暴中心。

節目主持人張宇韶表示，殺雞還需要用牛刀？馬英九辦公室才幾個人，金溥聰卻還以為自己是秘書長，他不是只打破了一顆蛋，他是把馬英九整個辦公室的雞蛋，乃至國民黨的兩岸交流這本大局，全部敲碎了，這是馬英九要的嗎？