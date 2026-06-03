藍委質疑標案獨厚唐鳳自己人 數發部：每年都只有這間工作室來投標

國民黨立委王鴻薇今（3）日揭露，數發部每年都編列「活動會議影音紀錄採購案」，且連續四年均由同一家廠商若思影像工作室得標，累計金額近400萬元；數發部回應，此案是公開標案，但每一年都只有這間工作室來標，也因此，主要都是由該公司獲得標案，「對於常年都是單一廠商來投標，這個部分會回去檢討」。

王鴻薇今早指出，數發部前部長唐鳳自2022年轉任數發部長以來，數發部每年皆編列「活動會議影音紀錄採購案」，且連續四年均由同一家廠商「若思影像工作室」得標，累計金額近400萬元。更令人質疑的是，該工作室負責人簡孝樺長期以「唐鳳辦公室專案顧問」或「唐鳳辦公室助理」身分公開活動，疑似獨厚自己人。

隨後王鴻薇在立法院交委會質詢時，也向數發部長林宜敬提出質疑，為何連續四年都標給同一個工作室、負責什麼樣的工作。

林宜敬指出，數發部舉辦活動時，錄影、直播都交給這個工作室負責，此外，如果數發部官員無法出國開會，但主辦單位又希望數發部官員能夠錄製一段致詞影片提供給活動方時，就會由這個工作室負責影片錄製。

數發部策略司長蔡壽洤指出，他在112年5月到數發部任職時，這個標案就已經存在，直到今年還有續存。這項採購案每次都是依照政府採購法招標，不過，只有這一家廠商來投標，「主要是看廠商的意願投標，這取決於履約條件或者招標金額，當然這個部分也會限制了一些投標廠商。」

王鴻薇也質疑，該工作室負責人簡孝樺長期表示自己是「唐鳳辦公室專案顧問」或「唐鳳辦公室助理」，「你們沒有覺得很奇怪嗎？明明知道他是廠商，但他都一直對外自稱是政委辦公室的人？」、「他之前是不是跟政委交情很好？」

蔡壽洤回應，自己不清楚他跟政委交情是不是很好，「我們就依照契約內容去驗收、去執行，至於他對外聲稱什麼，只要沒有影響到這個標案內容，我們當然不會去過問。」

另外，王鴻薇也質疑，該工作室的金額收費，從原本的80萬元，增加到114年的120萬元；蔡壽洤說，一年是80萬元，「120萬元大概是18個月，所以算下來，還是一年80萬元。另外，對於常年都是單一廠商來投標，這個部分會回去檢討。」