【重磅快評】即使是薯條三兄弟 徐國勇還是不懂賴清德

民進黨秘書長徐國勇化身總統兼黨主席賴清德化妝師，日前與青年座談稱說台灣從極權到民主不容易，現在批評總統不會有事，搞不好賴還會打電話給你說「你的意見很好」。有意思的是，常向中央諫言的台北市長蔣萬安說他沒接過賴的電話，昨天賴清德被媒體堵訪問竟直接掉頭走人，還真是枉費徐為他營造親民開明形象的一番苦心。

徐國勇最近開啟選戰模式，日前出席民進黨40周年青年座談會時大談賴清德政績，說股市飆破4萬點卻有年輕人埋怨「都別人在賺」，他反問年輕人「難道沒受益嗎？」，一番談話惹怒年輕人，認為徐的態度有問題，政府雖推出家庭支持與社福系列政策，但徐卻以施惠的角度出發，政策美意大打折扣。

但漏網新聞是徐國勇還說民進黨創黨40年，台灣在這40年改變了，現在批評總統完全不會有事，總統搞不好還會打電話給你，說「你的意見很好」。如果賴真的有打電話給批評他的民眾，徐這番話應有加分作用，但賴有很大的機率沒有打過電話給批評他的民眾，如果有的話，應該也是前總統蔡英文。

蔡英文擔任總統時，曾親自打電話給一名經營便當店的單親媽媽，因為對方不滿當時政府推行「一例一休」政策，在網路上發表情緒激昂、甚至帶有強烈批判與辱罵總統的言論。蔡得知後並未追究，反而親自打電話給這名單親媽媽，雙方談了十幾分鐘，蔡展現傾聽態度，詳細詢問並了解對方面臨的經濟壓力與生活困境，緩和對方的情緒。

賴清德在這方面的表現遠不如蔡英文了，民眾印象深刻的是他經常在校園反問、甚至質問提問的大學生。最有名的例子是在中山大學演講，當時一名外文系女大生提問「民進黨執政這幾年有很多貪汙腐敗的弊案，想請問該怎麼解決？」賴當場反問「哪一個案子讓你印象最深刻？」、「有沒有具體實例？」，賴用反質問來轉移焦點，被外界質疑顯現傲慢心態。

另外在政大也發生過一次，當時賴清德針對高房價與台獨定義與學生直球對決，面對學生辛辣提問，他反問學生「有沒有注意到房價在降？」而避談青年購屋困境；另一位學生問賴自稱是務實的台獨工作者，是否會擔心美方因此產生疑慮，賴當場反問「你的台獨定義是什麼？」，賴還開玩笑說感覺每個人都「拎著球棒上場，想把我打昏」。賴的性格與徐國勇想營造的形象，根本南轅北轍。

民眾批評總統等不到電話，倒是有很大的機率會收到傳票。蔡英文被單親媽媽批判辱罵，並沒有想到用社維法或刑法來對付，到了賴清德倒是成了家常便飯，近的例子是台北市許姓男子因不滿大罷免與兩岸關係，在網路社群發表「呼籲對賴清德總統實施暴力」言論被2個月徒刑，緩刑2年，須向公庫支付5萬元，更別提民眾黨前立委林國成用粗話罵賴清德，結果被判拘役。

烏克蘭總統澤倫斯基在從政前是演員，他曾在一場談話中詮釋政治，指「政治是表演的藝術，只不過絕大多數人都是糟糕的演員」，在賴清德身上真是精準無比。

賴清德在面對媒體敏感提問，經常出現「轉身離開、不予回應」的畫面，最近的案例是日本與菲律賓啟動「專屬經濟區和大陸架劃界談判」，被質疑涉及瓜分我國海域及影響台灣漁民漁權，賴清德理應展現政府態度，但昨天遇媒體提問時，賴卻不發一語掉頭走人，被在野陣營批外交態度軟弱、喪權辱國，並不冤枉。

去年南下勘災遇遭災民訴苦，賴清德反而要求災民「為台南市長與民進黨立委的表現給予掌聲鼓勵」，當災民上前訴苦時，賴並未駐足傾聽或安慰，而是直接轉頭離去；2024大選前夕問及廢死議題，侯友宜要求賴表態，賴被媒體堵訪，他看了一眼記者隨即轉頭就走並登車離開。類似畫面還真是族繁不及備載。

徐國勇試圖藉由股市榮景與言論自由來緩和現場年輕人的相對剝奪感與批評聲浪，並營造賴清德「願意傾聽、開明進步」、「親民、有雅量、願與庶民溝通」的溫暖形象，卻忘了賴多次在校園、災區的直球對決及掉頭走人的肢體語言，違和畫面一再凸顯賴與社會脫節的傲慢。徐國勇與賴淵源雖深，早期兩人與卓榮泰還合稱為「薯條三兄弟」，但徐真的很不懂賴。