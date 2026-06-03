訪美與科技界座談 鄭麗文：若2028重返執政將導正錯誤能源政策

國民黨主席鄭麗文於台北時間今日在舊金山出席由科技界人士與企業家主辦的午餐座談會。多位科技先驅、企業家及僑領會中直言，民進黨政府因政治意識形態推行「非核家園」，完全忽略國家命脈與產業的真正電力需求，嚴重拖累高度依賴穩定電力的台灣科技產業。鄭麗文表示，2028年國民黨若有機會執政，首要任務就是導正被意識形態綁架的錯誤能源政策，回歸理性與科學，讓台灣重新回到繁榮與科技領先的軌道上。

與會的華美半導體協會（CASPA）顧問林喬偉在會中指出，AI不僅是解決人類社會低效率的技術工具，更是未來國家發展的利刃。隨著AI產業起步，其驚人的運算需求所帶來的電力消耗，已成為科技發展最大的關鍵。

林喬偉提到，台灣既有的高科技業與製造業，在面對AI新時代時，最核心的訴求就是需要核能發電。然而，民進黨政府因政治意識形態推行「非核家園」，完全忽略了國家命脈與產業的真正電力需求，強行關閉核電廠導致數千億元的投資「打水漂」，這對高度依賴穩定電力的台灣科技產業來說，是極其嚴重的拖累。

鄭麗文表示，民進黨政府錯誤的能源政策已經嚴重拖累台灣。台灣的高科技業每年向執政黨反映需要「穩定的能源」，但民進黨卻受限於意識形態，不僅在去年將核電廠全數關閉，近期又因面臨缺電危機而拋出「重啟核電」的口號，證明民進黨能源政策的自相矛盾與失敗。

鄭麗文表示，台灣在核融合等尖端潔淨能源技術上，具有極高的研發與突破潛力，2028年國民黨若有機會執政，首要任務就是導正被意識形態綁架的錯誤能源政策。她呼籲海內外同胞在2028年一定要全力促成政黨輪替，唯有擺脫意識形態的虛耗、回歸理性與科學，台灣才能重新回到繁榮與科技領先的軌道上。