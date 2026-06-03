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海峽論壇13日登場 國民黨由副主席張榮恭率隊出席

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席張榮恭。圖／本報資料照
國民黨副主席張榮恭。圖／本報資料照

大陸國台辦今天宣布，今年度海峽論壇大會將於6月13日舉辦，強調論壇將延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層、青年、文化、經濟4大交流板塊。國民黨方面，由副主席張榮恭率團出席。

國台辦發言人朱鳳蓮3日上午在新聞發布會上表示，第18屆海峽論壇將於6月中旬在福建舉辦，6月13日舉辦論壇大會。論壇主會場設在廈門，福建有關設區市和平潭綜合實驗區將舉辦相關活動。針對今年度台灣嘉賓出席情況，朱鳳蓮僅表示，將邀請台灣有關政黨代表以及工會、青年、婦女、民間信仰、農漁水利、文化旅遊、衛生健康、工商金融等各界人士參加，但未透露更多細節。

國民黨表示，將由張榮恭率團出席6月13日在福建廈門舉辦的海峽論壇，團員包括國民黨大陸事務部主任張雅屏、副主任彭國省、智庫副執行長沈建億、吳怡玎等。

海峽論壇 張榮恭 國民黨 兩岸 國台辦

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