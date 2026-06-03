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高中生喊張善政新店市長遭公審 詹江村拒道歉校方發聲明

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政出席武陵高中畢業典禮時，被一位學生高呼「新店市長」，引發網路論戰。圖／取自張善政臉書
桃園市長張善政出席武陵高中畢業典禮時，被一位學生高呼「新店市長」，引發網路論戰。圖／取自張善政臉書

桃園武陵高中畢業生日前在畢業典禮上喊市長張善政「新店市長」，風波持續延燒，武陵高中學生代表組表示，今天起將發放連署書，要求國民黨市議員詹江村對受波及的學生及校方公開道歉；武陵高中則發布聲明，表示已主動關懷遭網路攻擊的學生，也呼籲外界不應將個別學生言行無限擴大為對整體學生與教育成果的評價。

武陵高中6月1日舉行畢業典禮，張善政受邀出席頒獎並致詞，1名畢業生在典禮過程中喊出「新店市長」一語，引發外界討論。詹江村事後在社群發文批評，將矛頭指向武陵高中學生與校園風氣，相關言論在網路引發兩極反應。武陵高中第40屆班聯會主席昨前往詹江村服務處，並發文要求詹對不當發言負責、公開澄清和道歉；詹江村昨晚則發文表態「我不會道歉」。

武陵高中班聯會主席透過Threads發文指出，班聯會獲悉畢業生喊張善政「新店市長」、事後遭詹江村攻訐等情況後，已立即規畫後續行動，包括臨時開會、連署與演講。班聯會立場是任何校園都不應被貼上政治標籤，也不應將單一事件或個案上升至全體學校教育水準的問題，更不該以偏概全。

班聯會主席表示，如果如同詹江村所說，不應用過分的玩笑去展現民主，那麼詹「針對武陵高中貼標籤和惡意中傷的言論與行為，也不是民主該有的風範」。武陵高中學生代表組已發出公告，學代組與校方討論後，今天將發放連署書，用意在請求校方重視此校譽問題，並請求議員對受此波及的校內外學生及校方道歉。

武陵高中校方稍早也發布聲明指出，創校71年來，無數師生、家長及校友共同努力，建立了今日武陵的聲譽與社會信任，這份得來不易的榮譽與價值，是全體武陵人共同珍惜與守護的資產。

校方表示，尊重社會各界對公共事務表達意見的權利，也理解不同立場之間可能存在不同觀點，但任何對教育現場的評論，都應建立在完整事實與理性討論的基礎之上，個別事件或單一學生的言行，不應被無限擴大或過度詮釋為對整體學生群體、教師專業或學校教育成果的評價。

校方指出，學生仍處於學習與成長階段，面對公共議題的討論與不同意見，本應是民主社會的重要學習歷程，但任何形式的網路霸凌、肉搜獵巫或針對學生的不當攻擊，都不利於教育價值的實踐，也是學校所當捍衛。校方已主動關懷相關學生，並持續了解學生狀況，也期盼社會各界共同珍惜教育現場，給予青年學子更多理解、鼓勵與成長空間。

桃園武陵高中畢業生日前在畢業典禮上喊市長張善政「新店市長」，風波持續延燒。學生表示將發放連署書，要求議員道歉。圖取自詹江村臉書
桃園武陵高中畢業生日前在畢業典禮上喊市長張善政「新店市長」，風波持續延燒。學生表示將發放連署書，要求議員道歉。圖取自詹江村臉書

詹江村 張善政 畢業典禮 高中生 桃園

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