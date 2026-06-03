王鴻薇爆數發部標案長期給唐鳳人馬 范雲：該查就查

國民黨立委王鴻薇今爆料，數發部前部長唐鳳的人馬長期得標數發部標案，4年下來標案金額近400萬元。民進黨團書記長范雲表示，政府標案有採購法詳盡規定，若王鴻薇看到弊端歡迎公布，他們立場是公開透明，該調查就調查。

王鴻薇今爆料，唐鳳任內直到卸任每年都有「活動會議影音記錄採購案」標案，且得標都是給一位自稱唐鳳辦公室的簡孝樺擔任負責人的「若思影像工作室」，4年下來標案金額近400萬元，質疑得標公正性。

范雲回應，政府的標案每一件不管額度是多少，都有非常多詳盡的採購法規定，如王鴻薇有看到任何的弊端，歡迎她公布、公開透明。不過王鴻薇過去有錯誤爆料歷史，直到現在也都沒有道歉，合理的監督都是非常重要，如果有任何的弊端，民進黨的立場當然就是公開透明，該調查就調查。

至於民眾黨立委洪毓祥昨批評，無人載具產業發展統籌型計畫是經濟部主責採購442億元，政院卻只有1張公開簡報，索資後過十幾天才給；教育部國教署編列近8億購買近萬架無人機，其中國中小編列1億4500萬要購買2000架足球無人機，平均一台7萬2500塊。但經查證美國FIDA目前使用的20級足球無人機，換算台幣僅1萬1000元，教育部編列的預算竟高達一般市價6.6倍。

范雲回應，合理監督民進黨團都非常支持也樂見，但關於這件事，黨團理解是，預算書本身有其篇幅限制，寫得比較簡潔，經濟部將141頁完整計畫書也給了洪毓祥，卻還是不斷傷害經濟部、政府，委員問政有需要，不管是國防部、經濟部還是教育部，都非常願意提供完整訊息，但沒有拿到完整訊息就任意批評1頁400億，大可不必。

范雲說，可能是因為洪毓祥是新委員，不瞭解預算書編寫方式，如果完整資料都要拿出來，隨便一個部會預算書應該比人還高。

民進黨團副書記長黃捷則說，如果各黨委員支持無人機產業跟相關自主計畫，相信各部會都樂意提供，但重點是，希望不分黨派委員正視無人機產業自主需求，而不是像審議1.25兆軍購條例時刪掉4700億預算，裡面一大部分就是無人機相關產業跟計畫。