毒駕危害社會 盧秀燕：目前修法只加重一點點、應一步到位

毒駕事件頻傳，交通部擬修法重罰。但是台中市長盧秀燕上午仍然表示修法只加重了一點點，沒有辦法產生嚇阻作用，應該要「一步到位」加重其刑。

台中市太平區行政中心上午揭牌營運，市長盧秀燕前往參加活動後，受訪的時候做以上表示。

她說，毒駕的人已經到令人「人神共憤」在街上就像一個不定時炸彈，會對行人、其他駕駛人，甚至附近的住家、店面造成非常大的危險。

因此要加重其刑，可是我們看到中央現在所提出的修法只把刑責調高了一點點，第一、不能產生嚇阻的作用，第二、不能伸張司法的正義。因為，毒駕的確會造成安全上的疑慮，因此司法應該要一步到位，要修法加重其刑，來遏止傷害別人的安全。

交通部長陳世凱表示，汽車毒駕罰款將從現行三萬元，提高至十二萬元，機車毒駕則從一萬五千元，提高至九萬元；同車乘客知情下仍搭乘者，將處連坐罰，最高開罰一萬五千元，目標今年底上路。

交通部也擬修正「道路交通管理處罰條例」，新制上路之後，吸毒者不管被抓時是否駕車，其駕照均會被吊扣或吊銷，且三年內不得再考取。法務部研議提刑法修正草案，將毒駕致死之刑責提高至五年至十二年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885