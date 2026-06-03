快訊

BBC追問台海敏感問題！黃仁勳高EQ「神回應」網讚：地表最強老闆

真理和愛必定戰勝謊言！捷克前總統給台灣的民主啟示

李多慧制服爭議與穿著Prada的惡魔 科技正顛覆傳統價值

聽新聞
0:00 / 0:00

韋德齊：勿忘自由伴隨責任　韌性安全重於眼前利益

中央社／ 台北3日電

捷克參議院議長韋德齊今天表示，今年適逢台灣總統直選30週年，台灣自1996年徹底轉型為民主政體，其和平過程是捷台相似之處；「自由伴隨著責任」，韌性和安全比眼前利益、一時幸福更為重要，且是基於對人民及價值觀的敬重，千萬不能忘記這一點。

捷克台北中心「哈維爾對話：變動世界中的人權與責任」論壇上午舉行，前總統蔡英文致開幕詞，韋德齊（Miloš Vystrčil）發表專題演說，駐捷克代表陳立國、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（DavidSteinke）陪同出席。

韋德齊「以3個30週年」表示，這與世界正在發生的事情息息相關，更象徵性地將台灣、捷克參議院及前捷克總統哈維爾（Václav Havel）連結在一起。首先是在1996年3月23日，台灣舉行首次總統直選，自此從威權政體到民主政體的徹底轉型。

韋德齊說，這一過程是和平進行完成的，就此而言，捷克和台灣有著相似之處，而這在世界上也是獨一無二。請為此感到驕傲，他再次致上崇高的敬意和祝賀。

韋德齊談及，啟程訪台前與捷克參議員慶祝參議院制憲會議30週年，並將「忠於自由的參議院」作為參議院的座右銘。絕對不能忘記自由意味著責任，不可能一方面忠於自由，另一方面卻忽視責任，僅忠於自由有可能演變成民粹主義，甚至是無政府狀態。

至於第3個30週年，韋德齊說，哈維爾於1996年5月15日在「歐洲作為一項任務」演說提及，「歐洲」一詞源自閃族語言阿卡德語的「erbu」，意為黃昏。如今歐洲、乃至世界，一個發展階段正在結束、黃昏正在到來。但黃昏後便是黎明，當前任務就是竭盡全力，讓賦予生命的太陽再次升起。

韋德齊說，彼此合作正是共同任務，也是所有民主自由國家的任務。透過互相保護與支持，共同強化安全、提升自身的競爭力，並增強自身韌性與策略自主性。

「自由伴隨著責任」，韋德齊強調，韌性和安全的重要性，勝過一時的幸福，更勝於眼前的利益。安全、韌性和法治是民主的成果，保障了美好未來，而其養分則來自對人民及其權利的敬重，以及對價值觀的尊重。

韋德齊下午將出席「哈維爾長椅」揭幕儀式。他說，這不僅是緬懷哈維爾，也是要再次強調對話的重要性與意義，也是信任與合作的根本，這至關重要，更關乎這個世界的未來。

捷克 蔡英文 韋德齊

延伸閱讀

授勳捷克議長 賴總統：深化台捷關係 拓展經貿科技合作

訪台成捷克前議長遺願 柯佳洛女兒：始終不對惡讓步

捷克議長韋德齊訪問台灣遭陸抗議 韓國瑜致歉

賴總統2日接見捷克參議院議長韋德齊 頒授特種大綬卿雲勳章

相關新聞

【重磅快評】即使是薯條三兄弟 徐國勇還是不懂賴清德

民進黨秘書長徐國勇化身總統兼黨主席賴清德化妝師，日前與青年座談稱說台灣從極權到民主不容易，現在批評總統不會有事，搞不好賴還會打電話給你說「你的意見很好」。有意思的是，常向中央諫言的台北市長蔣萬安說他沒接過賴的電話 ，昨天賴清德被媒體堵訪問竟直接掉頭走人，還真是枉費徐為他營造親民開明形象的一番苦心。

訪美與科技界座談 鄭麗文：若2028重返執政將導正錯誤能源政策

國民黨主席鄭麗文於台北時間今日在舊金山出席由科技界人士與企業家主辦的午餐座談會。多位科技先驅、企業家及僑領會中直言，民進黨政府因政治意識形態推行「非核家園」，完全忽略國家命脈與產業的真正電力需求，嚴重拖累高度依賴穩定電力的台灣科技產業。鄭麗文表示，2028年國民黨若有機會執政，首要任務就是導正被意識形態綁架的錯誤能源政策，回歸理性與科學，讓台灣重新回到繁榮與科技領先的軌道上。

高中生喊張善政新店市長遭公審 詹江村拒道歉校方發聲明

桃園武陵高中畢業生日前在畢業典禮上喊市長張善政「新店市長」，風波持續延燒，武陵高中學生代表組表示，今天起將發放連署書，要求國民黨市議員詹江村對受波及的學生及校方公開道歉；武陵高中則發布聲明，表示已主動關懷遭網路攻擊的學生，也呼籲外界不應將個別學生言行無限擴大為對整體學生與教育成果的評價。

揭數發部年花百萬做會議記錄 王鴻薇：標給唐鳳「自己人」

國民黨立委王鴻薇今日舉行記者會揭露，前數位發展部長唐鳳自2022年轉任數發部長以來，數發部每年皆編列「活動會議影音紀錄採購案」，且連續四年均由同一家廠商「若思影像工作室」得標，累計金額近400萬元。更令人質疑的是，該工作室負責人簡孝樺長期以「唐鳳辦公室專案顧問」或「唐鳳辦公室助理」身分公開活動，疑似獨厚自己人。

日菲私自進行海域劃界談判 李四川籲政府硬起來：確保漁民平安回家

日菲私自進行海域劃界談判，將台灣東部專屬經濟海域劃界，政府竟表示肯定引發民眾怒轟。國民黨新北市長參選人李四川今天表示，父親也曾因捕魚遭菲律賓扣押15天，最後付贖才回來，他要求政府要硬起來，確保漁民能安心的捕魚、平安地回家。

海峽論壇13日登場 國民黨由副主席張榮恭率隊出席

大陸國台辦今天宣布，今年度海峽論壇大會將於6月13日舉辦，強調論壇將延續「擴大民間交流、深化融合發展」主題，設置基層、青年、文化、經濟4大交流板塊。國民黨方面，由副主席張榮恭率團出席。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。