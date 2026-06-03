韋德齊：勿忘自由伴隨責任　韌性安全重於眼前利益

捷克參議院議長韋德齊今天表示，今年適逢台灣總統直選30週年，台灣自1996年徹底轉型為民主政體，其和平過程是捷台相似之處；「自由伴隨著責任」，韌性和安全比眼前利益、一時幸福更為重要，且是基於對人民及價值觀的敬重，千萬不能忘記這一點。

捷克台北中心「哈維爾對話：變動世界中的人權與責任」論壇上午舉行，前總統蔡英文致開幕詞，韋德齊（Miloš Vystrčil）發表專題演說，駐捷克代表陳立國、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（DavidSteinke）陪同出席。

韋德齊「以3個30週年」表示，這與世界正在發生的事情息息相關，更象徵性地將台灣、捷克參議院及前捷克總統哈維爾（Václav Havel）連結在一起。首先是在1996年3月23日，台灣舉行首次總統直選，自此從威權政體到民主政體的徹底轉型。

韋德齊說，這一過程是和平進行完成的，就此而言，捷克和台灣有著相似之處，而這在世界上也是獨一無二。請為此感到驕傲，他再次致上崇高的敬意和祝賀。

韋德齊談及，啟程訪台前與捷克參議員慶祝參議院制憲會議30週年，並將「忠於自由的參議院」作為參議院的座右銘。絕對不能忘記自由意味著責任，不可能一方面忠於自由，另一方面卻忽視責任，僅忠於自由有可能演變成民粹主義，甚至是無政府狀態。

至於第3個30週年，韋德齊說，哈維爾於1996年5月15日在「歐洲作為一項任務」演說提及，「歐洲」一詞源自閃族語言阿卡德語的「erbu」，意為黃昏。如今歐洲、乃至世界，一個發展階段正在結束、黃昏正在到來。但黃昏後便是黎明，當前任務就是竭盡全力，讓賦予生命的太陽再次升起。

韋德齊說，彼此合作正是共同任務，也是所有民主自由國家的任務。透過互相保護與支持，共同強化安全、提升自身的競爭力，並增強自身韌性與策略自主性。

「自由伴隨著責任」，韋德齊強調，韌性和安全的重要性，勝過一時的幸福，更勝於眼前的利益。安全、韌性和法治是民主的成果，保障了美好未來，而其養分則來自對人民及其權利的敬重，以及對價值觀的尊重。

韋德齊下午將出席「哈維爾長椅」揭幕儀式。他說，這不僅是緬懷哈維爾，也是要再次強調對話的重要性與意義，也是信任與合作的根本，這至關重要，更關乎這個世界的未來。