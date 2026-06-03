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政院核定NCC大規模人事 陳清龍：鋪路主秘代理主委摧毀獨立性

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召陳清龍。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立院黨團總召陳清龍。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）包含代理主委在內的3位委員將於7月底卸任，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今質疑，行政院於昨日核定NCC多位高階主管人事調動，包含原主秘黃文哲調任參事、綜規處處長溫俊瑜升任主秘，突如其來的人事調動，是否想複製檢察總長代理模式，持續讓聽話的人把持NCC？

陳清龍說，他稍早在交通委員會質詢時，NCC代理主委陳崇樹承認人事調動是由其向行政院建議。但問題是，陳崇樹將於7月底卸任，已經進入看守時期，若無人授意，為何要做此大規模的人事調動？

陳清龍指出，根據NCC組織法的規定，主任委員出缺只能由委員代理，陳崇樹卻表示「現行法沒規定沒有委員時候該如何處理，依法理就是行政院來指定」。此說法與昨天行政院核定的重大人事變動，就是為了未來的違法代理護航鋪路，行政院實際上想要直接徹底摧毀NCC的獨立性？

陳清龍呼籲，行政院長卓榮泰應盡速提名NCC新任委員，別想知法玩法，透過人事安排架空獨立機關的監理功能。「NCC是維護媒體自由的重要機構，不是民進黨的禁臠。」

陳清龍 NCC 政院

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