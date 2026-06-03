喪屍菸彈原料「依托咪酯酸」非管制毒品 劉世芳：毒審會17日列管

依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）氾濫，引發毒駕事件頻傳危機，朝野立委今在立法院內政委員會均關切此事。國民黨立委張智倫質詢，依托咪酯原料「依托咪酯酸」並非台灣所管制的毒品，呼籲內政部跨部會議協調。內政部長劉世芳說，主管機關是法務部，但6月17日開毒審會時會把「依托咪酯酸」列管。

立法院內政委員會今邀請內政部及相關部會「因應新興毒品氾濫導致毒駕案件飆升，如何強化執法量能及防制策略」進行專題報告並備質詢。

張智倫表示，內政部專案報告指出，民國110年毒駕移送件數是43件，但114年查獲件數高達8659件，毒駕越抓越多。今年1月嘉義破獲一間製毒工廠，海巡署屬配合警察在現場發現依托咪酯的原料「依托咪酯酸」，可是「依托咪酯酸」並非台灣所控管的毒品，至今還是可以合法進口。

海委會副主委張忠龍說，當初查到這個不明物質時，並不曉得是什麼，政府的毒品資料庫圖譜沒有這樣東西。法務部次長馮成也說，緝毒機關沒有列管的部分，如果認為有預警必要，各查緝機關會上呈到毒審會，原則是三個月定期開會。

劉世芳表示，行政院長卓榮泰已邀集各部會有關毒駕零容忍的會議，也有提及這事情，至於6月17日會召開毒審會，並把「依托咪酯酸」列管。

另民進黨立委黃捷也提及相關問題，認為源頭材料沒有管制，才會導致喪屍煙彈容易取得。警政署長張榮興表示，該毒品的相關先驅原料會在6月17日在毒審會把它列管、「通通列管」。

黃捷還認為，目前毒駕刑期只要關3.7個月，刑度嚴重不足。張榮興也說，加重刑度已經在研議，另外依托咪酯目前就是要把它列為一級。