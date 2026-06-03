影／詹江村有中國身分證？劉世芳：爭中國國民黨發言人不需中國身分證

國民黨桃園市議員詹江村多次在網路直播中稱自己真的持有「中國身分證」，後來強調就是「中華民國身分證」，並指出內政部、調查局及移民署等相關部會對他都無可奈何。內政部長劉世芳今天表示，有些議題就是自己怎麼說就怎麼辦，但是若是爭取當中國國民黨的發言人，不需要中國身分證。

劉世芳出席立法院內政委員會受訪表示，有些議題大概就是「自己說、自己辦」，我所了解就是要爭取當中國國民黨的發言人，不需要中國身分證。劉世芳也回應對近期台灣宗教界近期到中國交流遭中共非正常留置的狀況，直言目前有向內政部和陸委會報備的案件大概是20多人，但事實上還有黑數，政府支持兩岸在對等及尊重宗教信仰自由的前提下進行宗教交流，但不希望看到台灣人因不明理由在中國遭到留置，這對於兩岸的良性交流非好的現象。