蔡英文：台捷友誼建立在民主等共同價值觀之上

前總統蔡英文和訪台的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天（13日）共同出席在政治大學舉辦的哈維爾對話（Václav Havel Dialogues）。蔡英文回顧了與捷克前總統哈維爾的友誼，並提到，台灣與捷克均認為，人民應在形塑共同未來時享有發言權，以及民主所保護的尊嚴、自由和人權。

蔡英文指出，台捷友誼建立在民主、人權、自由和積極對話等共同價值觀之上，透過相互學習，不斷強化兩國人民之間的關係。

蔡英文肯定韋德齊頂著巨大壓力，堅持原則地支持台灣，這點讓台灣人民深受感動，也進一步強化台捷人民的友誼。

韋德齊則說，最初提出要訪問台灣的是他的朋友、前任議長柯佳洛（Jaroslav Kubera），盡管當時許多人持保留意見，他還是決定要完成柯佳洛的想法，在2020年8月訪問台灣；今天的這趟訪問，他邀請了柯佳洛的女兒同行。

以哈維爾帶領捷克終結共產政權為例，韋德齊說，對於支持民主的人士而言，這是重要的一刻，絕不能屈服於民粹主義、威權主義，也不能容忍審查制度，否則，最珍貴的民主價值將因此削弱。

回顧捷克和台灣的民主發展進程，韋德齊表示，自由意味著責任，若忠於自由卻忽視責任，可能演變為民粹主義甚至無政府狀態；民主國家共同的任務是彼此合作，相互保護和支持，共同強化安全。

韋德齊說，攜手合作，提升自身的競爭性，並增強自身韌性與策略自主性；他相信，韌性和安全比眼前的利益或最低價格更為重要；安全的重要性勝過一時的幸福，韌性的重要性勝過眼前的利益。韋德齊最後引述哈維爾名言「真理和愛才能戰勝謊言和仇恨」。