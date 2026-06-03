魯比歐指對台政策沒變 陳冠廷：確認美對台大戰略方針未改

針對美國總統川普日前稱對台軍售是對中國非常好的談判籌碼，美國國務卿魯比歐2日重申，美國對台政策沒有改變，川普政府已在去年通過111億美元的對台軍售，目前有一筆140億美元的對台軍售正在評估中。民進黨立委陳冠廷表示，這凸顯出美國對台灣的大戰略方針未有改變。

陳冠廷指出，美方對於對台軍售的措辭，可能因為近期美中峰會、以及中國國家主席習近平將訪美等事件有一些調整，但今天魯比歐講到的一句話「絕對不會因為中國的反對來去對我們的軍購有任何的調動」，這很值得大家深思，意即美方是以美國的利益為導向，不會因為中國反對而減少或擱置軍購。

陳冠廷說，魯比歐必須要思考到美國的戰略不單是中東布局，更包括印太地區布局；所以他之前也才一再地說，台灣和包括印太的朋友都很希望在中東的戰事能盡快找到解決方案，盡快把重要的軍事資產布置在印太區域，維護區域和平穩定。