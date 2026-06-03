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批藍營「台中要無人機、宜蘭抹成罹癌產業」 林楚茵酸：精神錯亂
針對無人機產業，國民黨、民眾黨昨批民進黨預算編列浮濫，根本是預算提款機。民進黨發言人、立委林楚茵表示，「無人機政策」是國民黨立委的「政治照妖鏡」，照出國民黨在產業立場前後矛盾與鬥爭無人機產業的精神錯亂，「無人機活脫脫變成國民黨政治提款機！」
林楚茵表示，昨天院會，國民黨立委羅廷瑋、楊瓊瓔、廖偉翔分別領銜提案，要求行政院研究無人機產業、供應鏈布局，還要把台中列為核心基地，結果到了宜蘭，國民黨不分區立委吳宗憲，卻把無人機產業硬抹成恐罹癌產業，「結果其中一案自己卻還當提案人！」
「請問國民黨到底要不要台灣發展無人機？」林楚茵說，同一個無人機產業，在台中可以變政績，在宜蘭就變恐慌；提案要布局台中，那之前是在恐嚇宜蘭人，還是現在想害台中人？
林楚茵批，無人機活脫脫變成國民黨政治提款機，「無人機政策」是國民黨立委的「政治照妖鏡」，照出國民黨在產業立場前後矛盾與鬥爭無人機產業的精神錯亂。
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