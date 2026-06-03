揭數發部年花百萬做會議記錄 王鴻薇：標給唐鳳「自己人」

國民黨立委王鴻薇今日舉行記者會揭露，前數位發展部長唐鳳自2022年轉任數發部長以來，數發部每年皆編列「活動會議影音紀錄採購案」，且連續四年均由同一家廠商「若思影像工作室」得標，累計金額近400萬元。更令人質疑的是，該工作室負責人簡孝樺長期以「唐鳳辦公室專案顧問」或「唐鳳辦公室助理」身分公開活動，疑似獨厚自己人。

王鴻薇表示，中選會連續6年將媒體宣傳費交由同一家媒體承包，原民會也有長達5、6年時間，將媒宣費交由同一家媒體承攬。各部會編列媒宣費原本是為了政策宣導、政令推廣，實際檢視後卻發現媒宣費使用存在過度集中的問題。

王鴻薇指出，數發部媒宣費金額一年約100萬元，自唐鳳2022年轉任數發部長起，行政院開標「數位發展部111年多元媒材會議工作紀錄暨資料視覺化」採購案，此後每一年，數發部都有「活動會議影音記錄採購案」，連續四年共計約400萬元，標案金額逐年上升，去年更高達到120萬，而標案每一次的得標者皆是「若思影像工作室」，負責人為「簡孝樺」。

王鴻薇指出，簡孝樺長期自稱「唐鳳辦公室專案顧問」，在唐鳳所主持的政府會議記錄、公開訪談的場合、媒體上都聲稱自己是唐鳳辦公室助理，她發函數發部及行政院確認簡孝樺身份，得到的回函卻是「查無此人」，沒有任何任職紀錄。

王鴻薇質疑，「活動會議影音紀錄」的具體工作內容究竟是什麼？為何每年都需要編列約100萬元，且固定由同一家工作室承攬？另外，請唐鳳對外說明，簡孝樺究竟是誰？為何過去在許多公開平台與活動中，都以唐鳳辦公室專案顧問身分出現，讓外界誤以為其為數發部或政委辦公室相關人員。

王鴻薇批評，數發部成立至今，除了打詐不力，還發生國家級網站資安防護漏洞等事件，去年還因為編列高達2220萬元的國外差旅費用，連民進黨立委自己都看不下去，現在年花百萬做「活動會議影音記錄採購案」，在採購公開網站上，除了數發部外根本沒有部會會開這種標案，疑似就是要給特定廠商。