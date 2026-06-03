快訊

大學申請入學明起登記志願序！4萬9425人取得資格 甄選會提醒3大注意

超商雞胸肉為何特別嫩？專家揭「關鍵成分」吃多當心害骨質流失

美伊談判現況曝光！魯比歐再畫停戰紅線 爆伊朗最高領袖「變積極」

聽新聞
0:00 / 0:00

揭數發部年花百萬做會議記錄 王鴻薇：標給唐鳳「自己人」

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今舉行記者會。記者王小萌／攝影
國民黨立委王鴻薇今舉行記者會。記者王小萌／攝影

國民黨立委王鴻薇今日舉行記者會揭露，前數位發展部長唐鳳自2022年轉任數發部長以來，數發部每年皆編列「活動會議影音紀錄採購案」，且連續四年均由同一家廠商「若思影像工作室」得標，累計金額近400萬元。更令人質疑的是，該工作室負責人簡孝樺長期以「唐鳳辦公室專案顧問」或「唐鳳辦公室助理」身分公開活動，疑似獨厚自己人。

王鴻薇表示，中選會連續6年將媒體宣傳費交由同一家媒體承包，原民會也有長達5、6年時間，將媒宣費交由同一家媒體承攬。各部會編列媒宣費原本是為了政策宣導、政令推廣，實際檢視後卻發現媒宣費使用存在過度集中的問題。

王鴻薇指出，數發部媒宣費金額一年約100萬元，自唐鳳2022年轉任數發部長起，行政院開標「數位發展部111年多元媒材會議工作紀錄暨資料視覺化」採購案，此後每一年，數發部都有「活動會議影音記錄採購案」，連續四年共計約400萬元，標案金額逐年上升，去年更高達到120萬，而標案每一次的得標者皆是「若思影像工作室」，負責人為「簡孝樺」。

王鴻薇指出，簡孝樺長期自稱「唐鳳辦公室專案顧問」，在唐鳳所主持的政府會議記錄、公開訪談的場合、媒體上都聲稱自己是唐鳳辦公室助理，她發函數發部及行政院確認簡孝樺身份，得到的回函卻是「查無此人」，沒有任何任職紀錄。

王鴻薇質疑，「活動會議影音紀錄」的具體工作內容究竟是什麼？為何每年都需要編列約100萬元，且固定由同一家工作室承攬？另外，請唐鳳對外說明，簡孝樺究竟是誰？為何過去在許多公開平台與活動中，都以唐鳳辦公室專案顧問身分出現，讓外界誤以為其為數發部或政委辦公室相關人員。

王鴻薇批評，數發部成立至今，除了打詐不力，還發生國家級網站資安防護漏洞等事件，去年還因為編列高達2220萬元的國外差旅費用，連民進黨立委自己都看不下去，現在年花百萬做「活動會議影音記錄採購案」，在採購公開網站上，除了數發部外根本沒有部會會開這種標案，疑似就是要給特定廠商。

唐鳳 數發部 王鴻薇 採購案

延伸閱讀

前瞻翻版 442億無人機計畫「政院僅1頁」

無人機發展計畫浮編 白委要求公開資料

日菲海域畫界談判政府噤聲 國民黨團批喪權辱國促開國安會議

超高齡社會 蘇巧慧推政見加碼長照補助、照服員津貼

相關新聞

胡佛研究所座談 鄭麗文：台灣在亞太安全架構中 絕非任人擺佈棋子

國民黨主席鄭麗文率團訪美，舊金山首站到史丹佛大學胡佛研究所，和印太專家學者進行座談交流。鄭麗文在座談中提出三項主張，包括建構台灣的AI國防戰略；持續深化台美實質合作；以及超越過時的零和思維，共同打造亞太新秩序。鄭麗文也提及，台灣在亞太安全架構中，絕不是任人擺佈的棋子，而是能夠積極定義自身未來、並向國際社會承諾和平的重要行為者。

鄭麗文訪美前瞻 美台關係專家總結五大看點

中國國民黨主席鄭麗文6月1日開啟訪美行程，預計將會走訪東西兩岸多個主要城市，與在地僑社、大學、智庫等會面，並將在華埠會見美國在台協會(AIT)高層以及部分國會議員。外交關係協會(CFR)亞洲研究員石可為(David Sacks)日前在接受本報專訪時，總結了鄭麗文此行值得期待的幾大看點。

揭數發部年花百萬做會議記錄 王鴻薇：標給唐鳳「自己人」

國民黨立委王鴻薇今日舉行記者會揭露，前數位發展部長唐鳳自2022年轉任數發部長以來，數發部每年皆編列「活動會議影音紀錄採購案」，且連續四年均由同一家廠商「若思影像工作室」得標，累計金額近400萬元。更令人質疑的是，該工作室負責人簡孝樺長期以「唐鳳辦公室專案顧問」或「唐鳳辦公室助理」身分公開活動，疑似獨厚自己人。

政院核定NCC大規模人事 陳清龍：鋪路主秘代理主委 摧毀獨立性

國家通訊傳播委員會（NCC）包含代理主委在內的3位委員將於7月底卸任，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今質疑，行政院於昨日核定NCC多位高階主管人事調動，包含原主秘黃文哲調任參事、綜規處處長溫俊瑜升任主秘，突如其來的人事調動，是否想複製檢察總長代理模式，持續讓聽話的人把持NCC？

喪屍菸彈原料「依托咪酯酸」非管制毒品 劉世芳：毒審會17日列管

依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）氾濫，引發毒駕事件頻傳危機，朝野立委今在立法院內政委員會均關切此事。國民黨立委張智倫質詢，依托咪酯原料「依托咪酯酸」並非台灣所管制的毒品，呼籲內政部跨部會議協調。內政部長劉世芳說，主管機關是法務部，但6月17日開毒審會時會把「依托咪酯酸」列管。

蔡英文：台捷友誼建立在民主等共同價值觀之上

前總統蔡英文和訪台的捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天（13日）共同出席在政治大學舉辦的哈維爾對話（Václav Havel Dialogues）。蔡英文回顧了與捷克前總統哈維爾的友誼，並提到，台灣與捷克均認為，人民應在形塑共同未來時享有發言權，以及民主所保護的尊嚴、自由和人權。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。