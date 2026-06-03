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5月下旬15天就羈押毒駕42人 內政部：今年加購4萬5711劑毒篩試劑

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立院內政委員會今邀內政部、警政署、海委會、法務部、交通部、教育部、衛福部等針對「因應新興毒品氾濫導致毒駕案件飆升，如何強化執法量能及防制策略」專題報告並備質詢。記者張曼蘋／攝影
立院內政委員會今邀內政部、警政署、海委會、法務部、交通部、教育部、衛福部等針對「因應新興毒品氾濫導致毒駕案件飆升，如何強化執法量能及防制策略」專題報告並備質詢。記者張曼蘋／攝影

近期毒駕事件頻傳，引發社會高度關注。內政部劉世芳表示，5月已修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，明訂員警發現駕駛有不能安全駕駛情狀，經唾篩檢測陽性或拒測，均得依現行犯逮捕；另上月15日起至29日，各地方法院已裁定羈押毒駕犯嫌42人。劉世芳還說，今年也提升唾液毒品快篩試劑至4萬5711劑，量能充足。

立院內政委員會今邀內政部、警政署、海委會、法務部、交通部、教育部、衛福部等針對「因應新興毒品氾濫導致毒駕案件飆升，如何強化執法量能及防制策略」專題報告並備質詢。

內政部口頭報告指出，內政部已推動多項毒駕法規政策，並導引進唾液快篩執法策略，讓警方和司法機關能在危險尚未發生前，即提前介入遏阻，以有效阻絕毒駕危害，保障民眾生命財產安全。另已修正取締毒駕作業程序，明訂經唾篩檢測陽性或拒測，均得依現行犯逮捕；並配合今年5月15日施行的刑事訴訟法第101條之1修正案，將毒駕納入預防性羈押適用範圍，通令全國警察機關針對毒駕累犯或致重傷亡者全面聲請預防性羈押。

根據統計，自今年5月15日起至5月29日，各地方法院已裁定羈押毒駕犯嫌42人。

劉世芳表示，為因應依托咪酯類毒品迅速盛行，已立即提報並於2024年11月27日經行政院公告改列為第二級毒品；另發動暑期青春專案、加強掃蕩喪屍煙彈及安居緝毒專案等行動，將該類毒品列為重點查緝項目，落實向上溯源查緝，自源頭打擊毒駕。統計自2024年8月至今年4月底止，全國各警察機關共逮捕毒品犯嫌計2萬1207人，查扣依托咪酯類毒品（含煙油、粉末）849.5公斤，成功防堵850萬顆毒煙彈流入市面危害。

至於唾篩執法量能部分，劉世芳表示，去年各警察機關總計採購唾液毒品快篩試劑計1萬2545劑，今年全國試劑已提升至4萬5711劑，量能充足；另將依地方制度法及「財政收支劃分法」，持續督促各警察機關應依據轄區毒情評估需求數，滾動式辦理擴大採購。

另交通部報告指出，經統計去年11月至今年4月數據，汽機車毒駕取締件數為8355件，已較前一年度同時期1474件，成長4.6倍，顯示毒駕潛在問題嚴重，確實有加強防制的必要。另現行道路交通管理處罰條例第35條酒駕、毒駕適用相同行政罰則，考量吸毒本身就是犯罪行為，與喝酒行為不同，所以毒駕的危害性與罪責應該比酒駕更嚴重，也就是「毒駕應罪加一等」，行政罰及刑罰強度也應該比酒駕更嚴厲，二者有脫鉤處理必要。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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