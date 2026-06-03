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縣市不滿分擔租補 劉世芳：去年居住正義地方稅賦達2667億
內政部規畫自明年度起，將恢復過去中央與地方一起分擔租金補貼機制，按各縣市財力分級，除此之外，中央也喊出育兒津貼也需地方負擔，引發藍營縣市首長不滿。內政部長劉世芳今表示，去年地方有關居住正義的稅賦共2667億，希望地方分攤租補共80億，一起分攤並不為過。
立院內政委員會今邀內政部長劉世芳、警政署、海委會、法務部、交通部、教育部、衛福部、數發長、財政部關務署針對「因應新興毒品氾濫導致毒駕案件飆升，如何強化執法量能及防制策略」專題報告並備質詢。
劉世芳會前受訪表示，根據2025年地方居住正義相關的稅賦，包括土增稅、房屋稅、地價稅，地方所得到的稅賦共2667億元，而希望地方來分攤租補的部分總共是80億。
劉世芳續說，再加上「財政收支劃分法」裡面，地方統籌分配稅款一共分配到4000億元，所以站在居住正義，「中央政府跟地方政府一起來分攤，並不為過。」
劉世芳也說，地方政府有不同意見跟聲音的話，內政部會一起檢討、改進，但租屋政策、包租代管政策、直接興建社宅是目前解決弱勢族群、婚育家庭所需要最重要的政策，希望中央政府跟地方政府一起努力。
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