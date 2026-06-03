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詹江村嗆內政部拿他沒輒 劉世芳：爭當國民黨發言人不需陸身分證

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳（中）今上午受訪。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳（中）今上午受訪。記者張曼蘋／攝影

國民黨桃園市議員詹江村日前開直播批，「你老子我就真的有中國身分證啊」，還點名內政部、調查局及移民署都拿他沒轍。內政部長劉世芳今表示，「爭取當中國國民黨的發言人，不需要中國身分證。」

立法院內政委員會今邀請內政部長劉世芳、海委會、法務部、交通部、教育部、衛福部、數發長、財政部關務署針對「因應新興毒品氾濫導致毒駕案件飆升，如何強化執法量能及防制策略」專題報告並備質詢。

劉世芳稍早會前受訪，針對詹江村稱有中國身分證。她說，「有一些議題大概就是自己說自己辦，我所了解，應該爭取當中國國民黨的發言人，不需要中國身份證。」

至於媒體追問宗教界赴中國交流頻繁發生「被失蹤」，劉世芳表示，現在有來跟內政部、陸委會報備大概是20多人，但事實上還會有黑數，原則上數目大概會在7、80人左右，包括很多不同的宗教人士。

劉世芳呼籲，支持兩岸在對等交流及宗教信仰都可以互相交流意見狀況之下，可以平安到中國大陸去跟宗教人士互相交流，但不希望用其他理由來留置，或是不清楚的理由來留置到中國大陸去做宗教交流，這對兩岸交流都不是好的現象。

劉世芳 詹江村 身分證 國民黨

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