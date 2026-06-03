一語雙關酸爆...綠轟蔣萬安讀稿 殷瑋酸沈伯洋「我找到了台讀黨綱」

民進黨立委吳沛憶近日稱北市長蔣萬安議會備詢，面前會擺放iPad即時跳出講稿，背後「藏鏡人」正是北市研考會主委殷瑋。殷瑋也在臉書舉前總統蔡英文、賴清德總統、北市長參選人沈伯洋看稿及看讀稿機的照片酸，你全黨都在看稿，『我是不是幫你們找到了台『讀』黨綱」，一語雙關酸沈伯洋。

北市長選戰白熱化，蔣萬安屢遭綠營攻擊「蔣稿機」。殷瑋在臉書影片說，「聽到有人說，蔣萬安市長都在讀稿，儘管我已經回應，但民進黨網軍沒有像要放過我，沒有關係，就來講講『讀稿』。」

殷瑋影片抓出沈伯洋看著稿子致詞的照片；前總統蔡英文低頭看稿、還有賴清德總統「緊盯字幕機」看稿的照片，酸民進黨政治人物也讀稿，並且酸沈伯洋「嘿，黨，我幫您找到了台讀黨綱。」

北市研考會主委殷瑋酸沈伯洋「嘿，黨，我幫您找到了台讀黨綱。」引用自殷瑋臉書