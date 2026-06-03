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新聞眼／日菲畫界談判事涉主權、漁權 賴政府不爭嗎

聯合報／ 本報記者張文馨

專屬經濟區（ＥＥＺ）是主權國家權利行使的範疇，是少數國際外交場域直接影響人民生計的問題；賴清德總統對外要應對各國在第一島鏈的勢力消長，對內要能安住大小漁民的心，情勢瞬息萬變，考驗恐怕不在一時。

日本菲律賓近日與我國的關係提升，其中一個背景在於兩國分別和北京有齟齬，他們當然會希望能形成戰略聯盟，共同抵抗中國大陸在區域的擴張。但是，這並不代表我國與日菲的國家利益「完全平行」。

從地緣政治角力的角度出發，若賴政府選擇的是結合第一島鏈國家，抵制北京的勢力擴張，要如何確定當前日菲談判符合我方利益？這不是一個短期內能回答的問題。

對賴執政更直接的因素在國內，在於我國漁民出海作業能否安全回家，不受干擾。我國因為與日本和菲律賓在專屬經濟區重疊，漁民在鄰近海域捕撈時容易因越界與否，和日菲產生摩擦，現在台灣和日菲兩國分別有暫定執法線，台日另外簽署漁業協定，都是用過去大小衝突案例累積而成。

換句話說，用的是漁民的性命和身家財產，才換來台灣與鄰國的暫定狀態。二○一三年廣大興案是近年來最知名的案例，但早在一九六○年代，現任國民黨新北市長參選人李四川的父親從小琉球出海捕魚，被菲律賓漁船帶走，音訊全無，最初以為遭遇海難，結果透過菲國華僑打聽斡旋，全家透過標會來湊出十五萬元，才贖回父親。

回到當前狀況，漁民無非想知，日菲何時會達成談判，在談判完成後會如何影響出海作業，現在台日菲三方有基本的遊戲規則，若日菲達成協議，台灣漁民一進入專屬經濟區作業，碰到日菲任何一方來驅趕，台灣要如何主張自己的權益。

從這個角度出發，當日菲展開談判，無論如何，台灣都得爭一下，要爭取在相關海域的權利，更要展現台灣作為利害關係人的態度。

菲律賓 北京 漁民 日本 賴政府

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