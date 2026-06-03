外交部第一時間肯定日菲畫界談判 在野斥喪權辱國

日本與菲律賓宣布啟動專屬經濟區（ＥＥＺ）及大陸礁層海洋邊界談判，範圍與我國經濟海域高度重疊，我國外交部第一時間稱「肯定」，引在野黨批評。國民黨立院黨團昨舉行記者會，批政府喪權辱國，要求向日菲表達正式立場，並召開國家級海洋權益會議，會議結論赴立院專案報告並備詢。

國民黨團書記長林沛祥在記者會上表示，此事可能是直接影響台灣未來數十年海洋發展與漁民生存的重大危機，但民進黨政府的態度不是憂心警覺，而是上演「喪事喜辦」，權益被拿上談判桌，政府卻在拍手叫好。

林沛祥說，談判桌上沒有中華民國，未來若日菲依據雙方畫界結果主張管轄權，台灣漁民恐面臨登檢、驅離、扣押甚至高額罰款，「請問海巡署怎麼護漁？外交部拿什麼保護漁民？」

林沛祥說，國民黨團提出四訴求：第一，外交部立即向日本與菲律賓表達正式立場，要求涉及我國主張海域的任何畫界談判，須納入我方參與；第二，海委會與海巡署立即提出東部海域護漁專案，不能等到漁民被扣押了，政府才出來表示遺憾。

第三，行政院立即召開國家級海洋權益會議，由外交部、海委會、農業部、國防部共同提出完整評估報告，向國人說明日菲畫界談判對我國漁權、能源、海底電纜及海洋戰略的衝擊與因應方案；第四，行政院須針對國家級海洋權益會議結論，到立法院進行專案報告並備詢。

國民黨團首席副書記長許宇甄表示，外交部應立即召見日本、菲律賓駐台代表，提出最嚴厲抗議，並明確宣布凡是排除、損及我國權益的畫界協議，我方一律不予承認、不受拘束；海巡署更應拿出鐵腕，做到「漁民在哪裡，海巡艦艇就必須在哪裡」。

國民黨籍台東立委黃建賓表示，台灣東部海域攸關台東漁民的生計，更涉及海底礦產資源開發、國際海底電纜部署及國家海洋安全，政府絕不能在攸關國家利益的重要議題上缺席。

國民黨立委賴士葆呼籲賴清德總統召開國安會議。

民眾黨立院黨團總召陳清龍要求外交部硬起來，主動向日本與菲律賓提出交涉，捍衛國家的主權以及海域權利，「不要被吃豆腐了，還要表達支持，這是以小失大，外交部應該檢討」。