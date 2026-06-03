鄭麗文抵舊金山 僑胞劍門禮相迎

國民黨主席鄭麗文率團訪美，於台北時間昨午抵達舊金山，當地僑胞熱情相迎，並以手杖搭成象徵榮耀的「劍門禮」，讓鄭麗文在眾人掌聲與歡呼聲中穿過，寓意「攜手同行、共創未來」。

鄭麗文表示，感謝海外僑胞長期關心台灣發展，始終是連結台灣與國際社會的重要橋梁，對於僑胞多年來支持中華民國及國民黨的熱情與付出，深表感佩。至於訪團今天行程，預定前往史丹佛大學胡佛研究所座談、出席舊金山僑界活動，參訪金山國父紀念館，以及出席舊金山僑宴。

鄭麗文也說，訪美最重要目的是向國際友人傳達台灣人民期盼和平的真實聲音，國民黨將持續秉持促進對話、降低風險、避免衝突的理念，與國際社會共同努力，守護台海和平與區域穩定。

民進黨發言人林楚茵批評，鄭麗文不斷宣稱台灣在美中間不用選邊站，企圖以中立言論掩蓋傾中現實，完全無視中國對台的軍事威脅，意圖削弱台灣與民主盟友間的信任，在國際上散播錯誤訊息。

對於綠營批評，國民黨反擊，鄭麗文此行訪美主軸為傳遞和平訊息，民進黨亂扣紅帽毫無作用；國民黨一貫主張兩岸以對話取代對抗、以交流避免交戰，這也是台灣人民共同期待。

此外，賴清德總統昨親授捷克參議長韋德齊特種大綬卿雲勳章，表彰其多年來堅定支持台灣、促進台捷關係發展及捍衛全球民主的貢獻，並表示台捷將持續深化各領域合作，共同為世界和平、穩定與繁榮貢獻力量。